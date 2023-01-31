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На СВО погиб 32-летний боец из ЧВК «Вагнер» Роман Лазарчук из Ростовской области

31 января 2023, 08:51
Фото: nоvоstdоn.ru
На СВО погиб 32-летний боец из ЧВК «Вагнер» Роман Лазарчук из Ростовской области
В спецоперации погиб военнослужащий из Ростовской области Роман Лазарчук, сообщают СМИ.

Donday пишет, что 32-летний Лазарчук, который проживал в Донецке, вступил в ЧВК «Вагнер». Издание пишет, что он якобы получил смертельное ранение при выполнении боевой задачи.

«Лазарчук погиб 17 декабря, его тело вывезли сейчас. Похороны состоятся 1 февраля в родном городе на кладбище Чугунка», — сказано в сообщении.

В Ростовской области 22 января состоятся похороны бойца ЧВК «Вагнер» Вадима Ермакова
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По данным издания, военнослужащий якобы сидел в колонии за убийство сестры и матери. Официальной информации о нем не появлялось, она уточняется. 

Ранее ростовский депутат Александр Бородай сравнил спецоперацию с Первой мировой войной. 

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