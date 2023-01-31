Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Donday пишет, что 32-летний Лазарчук, который проживал в Донецке, вступил в ЧВК «Вагнер». Издание пишет, что он якобы получил смертельное ранение при выполнении боевой задачи.
«Лазарчук погиб 17 декабря, его тело вывезли сейчас. Похороны состоятся 1 февраля в родном городе на кладбище Чугунка», — сказано в сообщении.
По данным издания, военнослужащий якобы сидел в колонии за убийство сестры и матери. Официальной информации о нем не появлялось, она уточняется.
Ранее ростовский депутат Александр Бородай сравнил спецоперацию с Первой мировой войной.