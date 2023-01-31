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Published Сегодня, 18:36

Modified Сегодня, 18:38

Updated Сегодня, 18:38

«Отгоняют злых духов»: почему в Ростове до революции массово заводили канареек

31 января 2023, 18:36
Фото: Freegiampi/CC BY SA/wiki

Краевед Багдыков рассказал, почему ростовчане до революции массово заводили канареек

Животные жили рядом с человеком всегда. Это был взаимовыгодный симбиоз, если так можно выразиться. То есть домашнее животное обязательно должно было приносить человеку какую-то пользу, а за это хозяин предлагал братьям меньшим корм и приют.

Понятно, что в деревнях без домашнего скота и птицы выжить было невозможно. А в городе держали собак (для охраны домов и дворов) и котов (для ловли мышей).

Это сегодня мы держим собачек и кошек в наших квартирах больше не как животных, а как настоящих членов семьи. Более того, многие из представителей домашних питомцев и дня не смогут прожить в природе без нас и нашей помощи, они просто пропадут и погибнут.

Но еще каких-то сто лет назад, скажем, в начале двадцатого века, кошки и собаки имели, как правило, практическое и служебное значение. Да, конечно, их любили, но их место в семье было совсем иное, нежели сегодня.

Канарейки и угарный газ

Так же обстояли дела и с домашними птичками. Их ведь тоже ростовцы всегда держали в своих домах. Существует такое мнение, что птиц издревле заводили не просто так, не только для того, чтобы любоваться ими или слушать их прекрасное пение. Считается, что птички очень чувствительны к угарному газу. А ведь немало домов, в том числе и в крупных городах, отапливалось углем или дровами.

Что такое угарный газ? Говоря научным языком, угарный газ или окись углерода (химическая формула СО) − это такое газообразное соединение, которое образуется при горении. И это газообразное соединение очень опасно.

И раньше (к сожалению, сегодня тоже) немало людей погибало из-за отравления угарным газом, так как топили печи углем или дровами. Но именно домашние птички сигнализировали людям об опасности. Они были очень чувствительны к воздействию угарного газа.

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Кстати, в Европе канареек использовали в шахтах и рудниках до двадцатого века. Пение канареек (а точнее сказать, прекращение щебета птиц) спасало шахтеров. Потому как это было явным признаком скапливания газа. И служило сигналом к эвакуации.

Фото: Музей истории Донецкого металлургического завода

Канареек и других птиц в Ростове и Нахичевани-на-Дону также очень любили, но не только потому, что они были чувствительны к угарному газу, а еще и потому, что они красивы и прекрасно пели.

В Ростове, да и в России, до революции 1917 года существовали настоящие канареечные центры, где разводили птиц, отличающихся в разных регионах различными песенными «ходами», как тогда говорили.

Считается, что канарейки неприхотливы, живут долго по птичьим меркам, лет 7−12 и даже дольше, с удовольствием поют, способны размножаться в течение всего года, имеют веселый характер, могут быть самых различных расцветок, не требуют больших клеток. Также считалось, что канарейки благотворно влияют на психику человека, на обстановку в семье.

Кстати, ростовцы обычно ставили клетку с канарейкой в зале или в комнате, где играют дети. Знаете, почему?

Дело в том, что канарейка — очень социальная птица. И даря вам любовь, она также нуждается в ней. Более того, от недостатка внимания со стороны хозяев канарейка может загрустить и зачахнуть. Серьезно. И чтобы проблем таких не возникало, клетки ставили так, чтобы канарейка чувствовала себя в кругу семьи.

Фото: Рудольф Эйкемейер-младший

А еще говорят, что в дореволюционном Ростове и Нахичевани-на-Дону клетка с канарейкой присутствовала во многих домах. Считалось, что пение канареек не только благотворно влияет на домочадцев, успокаивает нервную систему, но и отгоняет злых духов и всякую нечисть.

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Как бы там ни было, но люди не могут жить без домашних питомцев. Ведь братья наши меньшие дарят нам самое главное − любовь, делая нас чище и добрее.

Ранее краевед Георгий Багдыков рассказал, какие именно традиции русские и армяне позаимствовали друг у друга в Ростове-на-Дону. И если вначале казаки испытывали некоторое недоверие к пришлым из Крыма, то потом стали относиться как к родным. В разговоре между собой казаки донских армян нередко называли «нашими армянами»

Георгий Багдыков

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