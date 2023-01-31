«Отгоняют злых духов»: почему в Ростове до революции массово заводили канареек

Так же обстояли дела и с домашними птичками. Их ведь тоже ростовцы всегда держали в своих домах. Существует такое мнение, что птиц издревле заводили не просто так, не только для того, чтобы любоваться ими или слушать их прекрасное пение. Считается, что птички очень чувствительны к угарному газу. А ведь немало домов, в том числе и в крупных городах, отапливалось углем или дровами.