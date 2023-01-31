«Отгоняют злых духов»: почему в Ростове до революции массово заводили канареек

Posted Сегодня, 18:36
Published Сегодня, 18:36
Modified Сегодня, 18:38
Updated Сегодня, 18:38
Понятно, что в деревнях без домашнего скота и птицы выжить было невозможно. А в городе держали собак (для охраны домов и дворов) и котов (для ловли мышей).
Это сегодня мы держим собачек и кошек в наших квартирах больше не как животных, а как настоящих членов семьи. Более того, многие из представителей домашних питомцев и дня не смогут прожить в природе без нас и нашей помощи, они просто пропадут и погибнут.
Но еще каких-то сто лет назад, скажем, в начале двадцатого века, кошки и собаки имели, как правило, практическое и служебное значение. Да, конечно, их любили, но их место в семье было совсем иное, нежели сегодня.
Так же обстояли дела и с домашними птичками. Их ведь тоже ростовцы всегда держали в своих домах. Существует такое мнение, что птиц издревле заводили не просто так, не только для того, чтобы любоваться ими или слушать их прекрасное пение. Считается, что птички очень чувствительны к угарному газу. А ведь немало домов, в том числе и в крупных городах, отапливалось углем или дровами.
Что такое угарный газ? Говоря научным языком, угарный газ или окись углерода (химическая формула СО) − это такое газообразное соединение, которое образуется при горении. И это газообразное соединение очень опасно.
И раньше (к сожалению, сегодня тоже) немало людей погибало из-за отравления угарным газом, так как топили печи углем или дровами. Но именно домашние птички сигнализировали людям об опасности. Они были очень чувствительны к воздействию угарного газа.
Кстати, в Европе канареек использовали в шахтах и рудниках до двадцатого века. Пение канареек (а точнее сказать, прекращение щебета птиц) спасало шахтеров. Потому как это было явным признаком скапливания газа. И служило сигналом к эвакуации.
Канареек и других птиц в Ростове и Нахичевани-на-Дону также очень любили, но не только потому, что они были чувствительны к угарному газу, а еще и потому, что они красивы и прекрасно пели.
В Ростове, да и в России, до революции 1917 года существовали настоящие канареечные центры, где разводили птиц, отличающихся в разных регионах различными песенными «ходами», как тогда говорили.
Считается, что канарейки неприхотливы, живут долго по птичьим меркам, лет 7−12 и даже дольше, с удовольствием поют, способны размножаться в течение всего года, имеют веселый характер, могут быть самых различных расцветок, не требуют больших клеток. Также считалось, что канарейки благотворно влияют на психику человека, на обстановку в семье.
Кстати, ростовцы обычно ставили клетку с канарейкой в зале или в комнате, где играют дети. Знаете, почему?
Дело в том, что канарейка — очень социальная птица. И даря вам любовь, она также нуждается в ней. Более того, от недостатка внимания со стороны хозяев канарейка может загрустить и зачахнуть. Серьезно. И чтобы проблем таких не возникало, клетки ставили так, чтобы канарейка чувствовала себя в кругу семьи.
А еще говорят, что в дореволюционном Ростове и Нахичевани-на-Дону клетка с канарейкой присутствовала во многих домах. Считалось, что пение канареек не только благотворно влияет на домочадцев, успокаивает нервную систему, но и отгоняет злых духов и всякую нечисть.
Как бы там ни было, но люди не могут жить без домашних питомцев. Ведь братья наши меньшие дарят нам самое главное − любовь, делая нас чище и добрее.
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Георгий Багдыков