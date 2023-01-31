Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:13
Updated Сегодня, 13:13
По их словам, пенсионерка зашла в помещение и начала все крушить, в том числе разбила витрины. После этого она легла на стекла.
Продавщица записала видео, на котором заявила, что полицейские не приезжают по вызову. Между тем, в ролике видно как пожилая женщина кричит на всю улицу и пытается избить человека.
В конце видео дебоширка встала на колени. Что стало причиной ее поступка, остается загадкой. По словам автора, это случилось на улице Макаровского.
«Какой кошмар. Что же случилось у человека в жизни, что она так с ума сошла. Явно не просто так», — заявили пользователи в комментариях.
«Как больно смотреть на происходящее, просто не могу», — пишут горожане.
Ранее ростовчанин представился десантником и разнес палатку с коктейлями в парке.