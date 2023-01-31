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Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:13

Updated Сегодня, 13:13

Пенсионерка разгромила церковную лавку в Азове и избила прихожан

31 января 2023, 13:11
Фото: 1MI
Пенсионерка разгромила церковную лавку в Азове и легла на стекла
В Азове Ростовской области агрессивная женщина побила витрины в церковной лавке и провоцировала драку с очевидцами, сообщили горожане в соцсети «ВКонтакте».

По их словам, пенсионерка зашла в помещение и начала все крушить, в том числе разбила витрины. После этого она легла на стекла.

Продавщица записала видео, на котором заявила, что полицейские не приезжают по вызову. Между тем, в ролике видно как пожилая женщина кричит на всю улицу и пытается избить человека.

Пенсионерка разгромила церковную лавку в Азове и легла на стекла
Видео: 1MI
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В конце видео дебоширка встала на колени. Что стало причиной ее поступка, остается загадкой. По словам автора, это случилось на улице Макаровского.

«Какой кошмар. Что же случилось у человека в жизни, что она так с ума сошла. Явно не просто так», — заявили пользователи в комментариях.

«Как больно смотреть на происходящее, просто не могу», — пишут горожане.

Ранее ростовчанин представился десантником и разнес палатку с коктейлями в парке.

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