По Крымскому мосту вновь возобновлено автомобильное движение

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Как сообщает телеканал «360», Минтранс РФ заранее предупредил автомобилистов о проведении ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту. Планировалось, что мост будет перекрыт с 0.00 до 12.00 часов 31 декабря, но движение запустили уже в 6.30 утра.
По данным Росавтодора, движение по Крымскому мосту было перекрыто в связи с надвижкой одного из четырех новых пролетов. Три новых пролета уже были установлены ранее.