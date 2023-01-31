По Крымскому мосту вновь возобновлено автомобильное движение

Как сообщает телеканал «360», Минтранс РФ заранее предупредил автомобилистов о проведении ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту. Планировалось, что мост будет перекрыт с 0.00 до 12.00 часов 31 декабря, но движение запустили уже в 6.30 утра.