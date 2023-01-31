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Posted Сегодня, 14:32

Published Сегодня, 14:32

Modified Сегодня, 14:34

Updated Сегодня, 14:34

По Крымскому мосту вновь возобновлено автомобильное движение

31 января 2023, 14:32
Утром во вторник 31 января Крымский мост вновь открыли для движения автотранспорта. Ранее он был перекрыт для проведения ремонтных работ.

Как сообщает телеканал «360», Минтранс РФ заранее предупредил автомобилистов о проведении ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту. Планировалось, что мост будет перекрыт с 0.00 до 12.00 часов 31 декабря, но движение запустили уже в 6.30 утра.

По данным Росавтодора, движение по Крымскому мосту было перекрыто в связи с надвижкой одного из четырех новых пролетов. Три новых пролета уже были установлены ранее.

#Общество
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