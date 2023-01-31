Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Как рассказала корреспонденту RostovGazeta директор приюта для безнадзорных животных Лариса Дударенок, ростовчане приютили почти всех 50 кошек, которых привезли на выставку.
«Забирали даже пяти и семилетних возрастных кошек», - уточнила директор.
Ростовчанка Алина Мещерюк, взявшая к себе в дом собаку с выставки, сообщила, что при выборе питомца не узнавала специально, с Донбасса она или из ростовского приюта.
«Я выбрала ту собаку, которая выбрала меня. Потом только узнала, что ее привезли с Донбасса и она еще много чего боится. Громких звуков, например», - рассказала Алина.
Еще один посетитель выставки Василий в субботу приютил кошку, а в воскресенье пришел выбрать щенка.
«Мой брат сейчас находится на спецоперации, он рассказывает, как много животных там видит голодных и искалеченных, которые привыкли жить в доме, а теперь оказались на улице. И я решил, что если я могу хоть как-то помочь, то надо вернуть дом животным. Тем более, что я живу в частном секторе и могу себе позволить нескольких завести», - поделился ростовчанин.
Ранее RostovGazeta писала о том, как брошенных на Донбассе животных перевозят в Ростов.