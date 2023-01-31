«Мой брат сейчас находится на спецоперации, он рассказывает, как много животных там видит голодных и искалеченных, которые привыкли жить в доме, а теперь оказались на улице. И я решил, что если я могу хоть как-то помочь, то надо вернуть дом животным. Тем более, что я живу в частном секторе и могу себе позволить нескольких завести», - поделился ростовчанин.