rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:42

Published Сегодня, 06:42

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Почти 50 кошек, спасенных на Донбассе, приютили жители Ростова

31 января 2023, 06:42
Фото: rostovgazeta.ru
В одном из торговых центров Ростова 28 и 29 января проходила благотворительная выставка, где сотрудники приютов помогают пристроить кошек и собак, вывезенных из зоны боевых действий в Донбассе.

Как рассказала корреспонденту RostovGazeta директор приюта для безнадзорных животных Лариса Дударенок, ростовчане приютили почти всех 50 кошек, которых привезли на выставку.

«Забирали даже пяти и семилетних возрастных кошек», - уточнила директор.

Ростовчанка Алина Мещерюк, взявшая к себе в дом собаку с выставки, сообщила, что при выборе питомца не узнавала специально, с Донбасса она или из ростовского приюта.

Администрация официально определила 13 площадок для выгула животных в Ростове
Узнать подробнее

«Я выбрала ту собаку, которая выбрала меня. Потом только узнала, что ее привезли с Донбасса и она еще много чего боится. Громких звуков, например», - рассказала Алина.

Еще один посетитель выставки Василий в субботу приютил кошку, а в воскресенье пришел выбрать щенка.

«Мой брат сейчас находится на спецоперации, он рассказывает, как много животных там видит голодных и искалеченных, которые привыкли жить в доме, а теперь оказались на улице. И я решил, что если я могу хоть как-то помочь, то надо вернуть дом животным. Тем более, что я живу в частном секторе и могу себе позволить нескольких завести», - поделился ростовчанин.

Ранее RostovGazeta писала о том, как брошенных на Донбассе животных перевозят в Ростов.

Читайте также:
Госдума предложила запретить проводить домашним животным удаление когтейИзбитые псы и слепые кошки: почему ростовские приюты полны травмированных животныхЖители Калинина заявили, что перекрытый проезд в Ростов отрезал их от цивилизацииРостовчанам предложили приютить у себя кошек и собак с Донбасса
#Животные#Анна Ивченко#Домашние животные#Бездомные животные#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Донбасс
Подпишитесь
В Ростове на обочине дороги нашли изувеченное тело 31-летней медсестры Алины Войтенко
Сегодня, 11:10
В Ростове на набережной обрушился памятник «Купание коня»
Сегодня, 11:11
Стали известны подробности покушения на замглавы администрации Таганрога Долматова
Сегодня, 10:04
«Метро не построят»: урбанист спрогнозировал, как изменится Ростов через 100 лет
Сегодня, 06:49
«Иной раз хоть молись»: жители в Таганроге назвали убожеством городские маршрутки
Сегодня, 06:14
«Бандитский Таганрог»: ростовчане ошеломлены нападением на чиновника Долматова
Сегодня, 10:08