Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:44
Во вторник, 31 января, во дворе собственного дома огнестрельное ранение получил замглавы администрации Ростова по ЖКХ Егор Долматов. Ранее он занимал пост главы Пролетарского района Ростова.
По неподтвержденной информации, нападение совершил экс-директор одного из городских унитарных предприятий. Накануне Долматов снял его с должности.
Пуля попала чиновнику в руку. Долматова оперативно доставили в БСМП. Сообщается, что рану ему зашили, однако от предложенной госпитализации он отказался.
Официальных подробностей о происшествии пока не поступало. Информация уточняется.
Напомним, официально в новую должность заместителя главы администрации Таганрога Долматов вступил 27 января. До этого чиновник был главой Пролетарского района Ростова. Первоначально СМИ предполагали, что его отставка связана со скандалом вокруг аварийного дома в переулке Кривошлыковском, 4.