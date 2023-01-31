rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Покушение совершили на назначенного в пятницу замглавы администрации Таганрога

31 января 2023, 09:40
Фото: Rostov-gorod.ru
Экс-главу Пролетарского района Ростова ранили в руку прямо у собственного дома

На жизнь нового замглавы администрации Таганрога Егора Долматова совершено покушение

Экс-главу Пролетарского района Ростова Егора Долматова подстрелили возле собственного дома, сообщает Telegram-канал Don Mash.

Во вторник, 31 января, во дворе собственного дома огнестрельное ранение получил замглавы администрации Ростова по ЖКХ Егор Долматов. Ранее он занимал пост главы Пролетарского района Ростова.

По неподтвержденной информации, нападение совершил экс-директор одного из городских унитарных предприятий. Накануне Долматов снял его с должности.

Пуля попала чиновнику в руку. Долматова оперативно доставили в БСМП. Сообщается, что рану ему зашили, однако от предложенной госпитализации он отказался.

Экс-глава Пролетарского района Ростова Егор Долматов нашел новую работу в Таганроге
Узнать подробнее

Официальных подробностей о происшествии пока не поступало. Информация уточняется.

Напомним, официально в новую должность заместителя главы администрации Таганрога Долматов вступил 27 января. До этого чиновник был главой Пролетарского района Ростова. Первоначально СМИ предполагали, что его отставка связана со скандалом вокруг аварийного дома в переулке Кривошлыковском, 4.

Читайте также:
Егор Долматов вступил в должность зама сити-менеджера Таганрога по ЖКХ с 27 январяЭкс-глава Пролетарского района Ростова Егор Долматов нашел новую работу в ТаганрогеГлава Пролетарского района Ростова Егор Долматов решил уйти с поста в январе
#Алина Заярная#Происшествие#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
В Ростове на обочине дороги нашли изувеченное тело 31-летней медсестры Алины Войтенко
Сегодня, 11:10
В Ростове на набережной обрушился памятник «Купание коня»
Сегодня, 11:11
Стали известны подробности покушения на замглавы администрации Таганрога Долматова
Сегодня, 10:04
«Метро не построят»: урбанист спрогнозировал, как изменится Ростов через 100 лет
Сегодня, 06:49
«Иной раз хоть молись»: жители в Таганроге назвали убожеством городские маршрутки
Сегодня, 06:14
«Бандитский Таганрог»: ростовчане ошеломлены нападением на чиновника Долматова
Сегодня, 10:08