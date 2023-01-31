Напомним, официально в новую должность заместителя главы администрации Таганрога Долматов вступил 27 января. До этого чиновник был главой Пролетарского района Ростова. Первоначально СМИ предполагали, что его отставка связана со скандалом вокруг аварийного дома в переулке Кривошлыковском, 4.