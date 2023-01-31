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Полковника Росгвардии в Ростове-на-Дону Котовича судят за создание фейков об армии РФ

31 января 2023, 04:59
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в суд направили уголовное дело в отношении полковника Росгвардии Валерия Котовича по обвинению в распространении фейков, решение примет Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд.

По информации «Коммерсанта», Котович родился на Украине, а в 2014 году получил российское гражданство. С 2020 года он служит в Росгвардии.

«Коллеги полковника рассказали руководству, что Котович негативно высказывался в отношении Вооруженных сил России в рамках СВО. Позиция Котовича по этому делу пока не раскрывается», — сказано в сообщении.

В Ростовской области опровергли фейки о выпущенных на свободу педофилах
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Материалы возбужденного уголовного дела направили в суд. Максимальное наказание составляет 10 лет заключения. 

Официальной информации об этом деле не появлялось, она уточняется. 

Ранее в Ростовской области опровергли фейки о выпущенных на свободу педофилах.

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