Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
По информации «Коммерсанта», Котович родился на Украине, а в 2014 году получил российское гражданство. С 2020 года он служит в Росгвардии.
«Коллеги полковника рассказали руководству, что Котович негативно высказывался в отношении Вооруженных сил России в рамках СВО. Позиция Котовича по этому делу пока не раскрывается», — сказано в сообщении.
Материалы возбужденного уголовного дела направили в суд. Максимальное наказание составляет 10 лет заключения.
Официальной информации об этом деле не появлялось, она уточняется.
Ранее в Ростовской области опровергли фейки о выпущенных на свободу педофилах.