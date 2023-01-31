Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Согласно распоряжению, опубликованному на портале правовой информации, действующий полпред ЮФО будет занимать свой пост до конца февраля 2024 года.
Новое распоряжение продлило срок службы Владимира Устинова до 25 февраля следующего года, благодаря чему Устинов будет занимать эту должность в течение почти 16 лет после своего назначения в мае 2008 года.
Напомним, в 2022 году стало известно, что за предыдущий год Владимир Устинов заработал более 16 миллионов рублей. В его собственности также находятся многочисленные земельные участки, два больших дома общей площадью 1,9 тысячи квадратных метров и несколько хороших иномарок.