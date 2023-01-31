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Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Путин на год продлил службу полпреда в ЮФО Владимира Устинова до 25 февраля 2024 года

31 января 2023, 13:18
Фото: kremlin.ru
Президент продлил службу полпреда в ЮФО Владимира Устинова до 25 февраля 2024 года
Полпред ЮФО Владимир Устинов останется на своей должности до 25 февраля следующего года, такое решение принял президент Российской Федерации Владимир Путин.

Согласно распоряжению, опубликованному на портале правовой информации, действующий полпред ЮФО будет занимать свой пост до конца февраля 2024 года.

Новое распоряжение продлило срок службы Владимира Устинова до 25 февраля следующего года, благодаря чему Устинов будет занимать эту должность в течение почти 16 лет после своего назначения в мае 2008 года.

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Напомним, в 2022 году стало известно, что за предыдущий год Владимир Устинов заработал более 16 миллионов рублей. В его собственности также находятся многочисленные земельные участки, два больших дома общей площадью 1,9 тысячи квадратных метров и несколько хороших иномарок.

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