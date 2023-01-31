Напомним, в 2022 году стало известно, что за предыдущий год Владимир Устинов заработал более 16 миллионов рублей. В его собственности также находятся многочисленные земельные участки, два больших дома общей площадью 1,9 тысячи квадратных метров и несколько хороших иномарок.