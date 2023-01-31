Рынок недвижимости в Дубае перегрет из-за богатых россиян

Posted Сегодня, 18:47
Published Сегодня, 18:47
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
Как пишет Infox со ссылкой на портал «МТ», в прошедшем году в ОАЭ поставили рекорд по числу заключенных сделок с недвижимостью. Общее число сделок по покупке жилых объектов достигло 97,3 тысячи на сумму 72,1 миллиарда долларов. Основными покупателями жилья в Дубае стали граждане России, которые в 2022 году особенно активно приобретали здесь квартиры, виллы, коммерческую недвижимость. Стоит отметить, что средняя цена объекта недвижимости в Дубае составила более 362 тысяч долларов, что на 18% больше, чем годом ранее.
Эксперты убеждены, что жилье в Дубае приобретают не простые релоканты, пережидающие СВО за границей, а основатели и бенефициары крупного бизнеса, целенаправленно выводящие средства из РФ за рубеж и рассматривающие Россию как место для заработка вахтовым методом. От них вряд ли приходится ждать возврата средств в страну исхода, поэтому их ресурсы следует считать утраченными для России навсегда.