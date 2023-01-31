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Posted Сегодня, 07:02

Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Семилетняя девочка и ее мать отравились газом в Таганроге

31 января 2023, 07:02
Фото: 1MI
Маленький ребенок и женщина отравились газом в Ростовской области
Два человека, в том числе ребенок, пострадали в Ростовской области из-за неисправности газового оборудования, рассказали в МЧС России по региону.

Серьезное происшествие случилось в многоэтажке в переулке 1-м Крепостном, 48 в Таганроге. Женщина и ее семилетняя дочь отравились природным газом. Пострадавших оперативно госпитализировали в больницу.

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Сейчас спасатели и правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, отравление произошло из-за неисправности газового оборудования.

Ранее в Ростовской области 17-летняя студентка-ветеринар умерла, надышавшись газом для заправки походных горелок.

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#Происшествия#Новости#Ростовская область#Таганрог
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