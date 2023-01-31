Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Серьезное происшествие случилось в многоэтажке в переулке 1-м Крепостном, 48 в Таганроге. Женщина и ее семилетняя дочь отравились природным газом. Пострадавших оперативно госпитализировали в больницу.
Сейчас спасатели и правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. По предварительной информации, отравление произошло из-за неисправности газового оборудования.
Ранее в Ростовской области 17-летняя студентка-ветеринар умерла, надышавшись газом для заправки походных горелок.