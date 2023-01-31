США проводили опасные опыты с ВИЧ-инфекцией у границы с Ростовской областью

Медицинские манипуляции совершали на жителях, у которых есть большой риск заражения — на арестантах в тюрьмах, солдатах, а также наркоманах. Территориально биолаборатории находились в городе Рубежное Луганской области, что в десятках километров от границы с Ростовской областью. Они работали под прикрытием городского медицинского центра «Фармбиотест», отметил Кириллов.