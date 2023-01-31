Posted Сегодня, 21:44
Published Сегодня, 21:44
Modified Сегодня, 21:46
Updated Сегодня, 21:46
Военный сообщил на брифинге, что американские специалисты проводили «спорные» опыты в том числе и на украинских военнослужащих, пишет издание ИА «Новороссия».
Представитель Министерства обороны РФ также сказал, что примером являются эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, которые проводились американскими специалистами на территории Украины с 2019 года, сообщают СМИ.
Медицинские манипуляции совершали на жителях, у которых есть большой риск заражения — на арестантах в тюрьмах, солдатах, а также наркоманах. Территориально биолаборатории находились в городе Рубежное Луганской области, что в десятках километров от границы с Ростовской областью. Они работали под прикрытием городского медицинского центра «Фармбиотест», отметил Кириллов.
Ранее Rostovgazeta писала, что жителей региона с симптомами ОРВИ хотят обязательно тестировать на грипп.