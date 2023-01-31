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Published Сегодня, 21:44

Modified Сегодня, 21:46

Updated Сегодня, 21:46

США проводили опасные опыты с ВИЧ-инфекцией у границы с Ростовской областью

30 января 2023, 21:44
Фото: Babewyn/CC BY SA 4.0/wiki
Начальник войск химической, радиационной и биологической защиты российских вооруженных сил Игорь Кириллов сообщил, что Соединенные Штаты проводили странные исследования в биолабораториях, которые находились в Луганской области.

Военный сообщил на брифинге, что американские специалисты проводили «спорные» опыты в том числе и на украинских военнослужащих, пишет издание ИА «Новороссия».

Представитель Министерства обороны РФ также сказал, что примером являются эксперименты, связанные с ВИЧ-инфекцией, которые проводились американскими специалистами на территории Украины с 2019 года, сообщают СМИ. 

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Медицинские манипуляции совершали на жителях, у которых есть большой риск заражения — на арестантах в тюрьмах, солдатах, а также наркоманах. Территориально биолаборатории находились в городе Рубежное Луганской области, что в десятках километров от границы с Ростовской областью. Они работали под прикрытием городского медицинского центра «Фармбиотест», отметил Кириллов.

Ранее Rostovgazeta писала, что жителей региона с симптомами ОРВИ хотят обязательно тестировать на грипп.

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