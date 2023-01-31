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Стали известны подробности зверского убийства 31-летней медсестры в Ростове

31 января 2023, 13:10
Фото: 1MI
Донской Следком раскрыл подробности зверского убийства 31-летней медсестры
В Ростове раскрыли подробности зверского убийства 31-летней медсестры, чье тело нашли на обочине Пролетарского района, об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Напомним, во вторник, 31 января, стало известно, что на днях в Ростове нашли тело убитой медсестры. По предварительной версии следователей, убийцей медика мог быть ее знакомый средних лет, ранее судимый за изготовление наркотических веществ и их хранение.

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Следователи представили версию, согласно которой в пятницу, 27 января, подозреваемый находился в нетрезвом состоянии в квартире в микрорайоне Сельмаш, где между ним и убитой произошла ссора. Этот конфликт быстро перерос в нападение, когда мужчина, разгоряченный алкоголем, нанес ростовчане множество ножевых ран, ставших причиной ее гибели на месте происшествия.

После этого фигурант дела переждал выходные дни и вывез труп женщины на одну из улиц восточной окраины города, где избавился от него.

В настоящий момент подозреваемого задержали. Расследование продолжается.

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