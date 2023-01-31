Следователи представили версию, согласно которой в пятницу, 27 января, подозреваемый находился в нетрезвом состоянии в квартире в микрорайоне Сельмаш, где между ним и убитой произошла ссора. Этот конфликт быстро перерос в нападение, когда мужчина, разгоряченный алкоголем, нанес ростовчане множество ножевых ран, ставших причиной ее гибели на месте происшествия.