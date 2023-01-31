Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Напомним, во вторник, 31 января, стало известно, что на днях в Ростове нашли тело убитой медсестры. По предварительной версии следователей, убийцей медика мог быть ее знакомый средних лет, ранее судимый за изготовление наркотических веществ и их хранение.
Следователи представили версию, согласно которой в пятницу, 27 января, подозреваемый находился в нетрезвом состоянии в квартире в микрорайоне Сельмаш, где между ним и убитой произошла ссора. Этот конфликт быстро перерос в нападение, когда мужчина, разгоряченный алкоголем, нанес ростовчане множество ножевых ран, ставших причиной ее гибели на месте происшествия.
После этого фигурант дела переждал выходные дни и вывез труп женщины на одну из улиц восточной окраины города, где избавился от него.
В настоящий момент подозреваемого задержали. Расследование продолжается.