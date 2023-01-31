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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Стало известно, кто мог стрелять в замглавы администрации Таганрога Долматова

31 января 2023, 09:43
Фото: 1MI
Стало известно, кто мог стрелять в замглавы администрации Таганрога Долматова
В Ростовской области устроить нападение на нового замглавы администрации Таганрога Егора Долматова мог экс-глава одного из МУП, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Канал сообщил, что в Долматого мог выстрелить уволенный накануне глава одного из МУП,  его уже якобы ищет полиция.

«А во вторник утром в Долматова стреляли возле дома — пуля попала в руку. Это увидел его водитель и отвез раненого в больницу», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что пострадавшему оказали помощь и отпустили домой. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется. 

Ранее стало известно, что подозреваемый в расстреле семьи в Новошахтинске пробудет в СИЗО до марта. 

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