Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Канал сообщил, что в Долматого мог выстрелить уволенный накануне глава одного из МУП, его уже якобы ищет полиция.
«А во вторник утром в Долматова стреляли возле дома — пуля попала в руку. Это увидел его водитель и отвез раненого в больницу», — сказано в сообщении.
Отмечается, что пострадавшему оказали помощь и отпустили домой. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что подозреваемый в расстреле семьи в Новошахтинске пробудет в СИЗО до марта.