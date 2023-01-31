В Ростове-на-Дону более 12 тысяч вакансий, поэтому любой желающий сможет найти себе работу или подработку. Кому платят больше всех и как заработать денег, в материале RostovGazeta.

Исполнительный директор в IT компанию Работодатель утверждает, что будет платить от 500 тысяч рублей. Компания развивает платформу, которая помогает продавцам на маркетплейсах успешно развивать свой бизнес. Обязанностей у директора будет очень много, в том числе управление персоналом и контроль работы компании. Есть много требований к кандидату: Опыт управления IT компанией от 1 млрд рублей выручки в год, Опыт успешного управление штатом от 500 человек, Опыт работы в IT в режиме стартапа. Менеджер по продажам квартир в новостройках На этой позиции обещают платить от 120 тысяч до 350 тысяч рублей. При этом опыт работы для этой должности не требуется. Сотруднику предстоит продавать квартиры, проводить переговоры с покупателями, делать презентации и готовить документы для оформления сделок. Оплата зависит от показанного результата. Менеджер по продажам квартир в новостройках может заработать от 120 тысяч до 350 тысяч рублей. Фото: Laqfoil Ltd./CC BY SA/wiki Менеджеру предлагают обучение от компании. Специалист-эксперт в банк Сотрудник на этой позиции будет мотивировать клиентов оплачивать просроченную задолженность. Предстоит выполнять план по сбору денег. Из профессиональных навыков необходимы: Грамотная, четкая речь, Базовый уровень владения ПК, Базовые знания Excel. Оклад составляет 28 тысяч рублей, плюс премия — около 50 тысяч рублей. Максимальный размер бонуса достигает 150 тысяч рублей. Курьер До 131 тысячи рублей обещают платить курьеру, который будет разносить собранные заказы. Речь идет об оплаченной еде и продуктах. Какие зарплаты на военных заводах в России и Западе Узнать подробнее Ежедневные выплаты составят от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, опыт работы при этом не требуется. Возможна также подработка по 4-6 часов. Химик-технолог Сотрудник, которому будут платить от 80 тысяч рублей, требуется на производство огнезащитных лакокрасочных материалов. Ему предстоит контролировать качество и проводить тестирования. Химик-технолог может заработать от 80 тысяч рублей Фото: Наталия Ходосова/CC BY SA 4.0/wiki Нужно будет внедрять новые рецептуры и технологии в производстве, а также подбирать альтернативные виды сырья. От кандидата требуют высшее образование и опыт работы в этой сфере.

Читайте также: Какие зарплаты на военных заводах в России и Западе В Ростове рабочая группа по СВО решит проблему бойца с зарплатой в 9,5 тыс рублей В Ростове средняя зарплата горожан составила 49 тысяч рублей по итогам 2022 года