Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Работодатель утверждает, что будет платить от 500 тысяч рублей. Компания развивает платформу, которая помогает продавцам на маркетплейсах успешно развивать свой бизнес.
Обязанностей у директора будет очень много, в том числе управление персоналом и контроль работы компании. Есть много требований к кандидату:
На этой позиции обещают платить от 120 тысяч до 350 тысяч рублей. При этом опыт работы для этой должности не требуется.
Сотруднику предстоит продавать квартиры, проводить переговоры с покупателями, делать презентации и готовить документы для оформления сделок. Оплата зависит от показанного результата.
Менеджеру предлагают обучение от компании.
Сотрудник на этой позиции будет мотивировать клиентов оплачивать просроченную задолженность. Предстоит выполнять план по сбору денег.
Из профессиональных навыков необходимы:
Оклад составляет 28 тысяч рублей, плюс премия — около 50 тысяч рублей. Максимальный размер бонуса достигает 150 тысяч рублей.
До 131 тысячи рублей обещают платить курьеру, который будет разносить собранные заказы. Речь идет об оплаченной еде и продуктах.
Ежедневные выплаты составят от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, опыт работы при этом не требуется. Возможна также подработка по 4-6 часов.
Сотрудник, которому будут платить от 80 тысяч рублей, требуется на производство огнезащитных лакокрасочных материалов. Ему предстоит контролировать качество и проводить тестирования.
Нужно будет внедрять новые рецептуры и технологии в производстве, а также подбирать альтернативные виды сырья. От кандидата требуют высшее образование и опыт работы в этой сфере.