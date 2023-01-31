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Published Сегодня, 08:46

Modified Сегодня, 08:48

Updated Сегодня, 08:48

Топ-5 самых высокооплачиваемых работ в Ростове-на-Дону

31 января 2023, 08:46
Фото: MobiusDaXter/CC BY SA 4.0/wiki
Топ-5 самых высокооплачиваемых работ в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону более 12 тысяч вакансий, поэтому любой желающий сможет найти себе работу или подработку. Кому платят больше всех и как заработать денег, в материале RostovGazeta.

Исполнительный директор в IT компанию

Работодатель утверждает, что будет платить от 500 тысяч рублей. Компания развивает платформу, которая помогает продавцам на маркетплейсах успешно развивать свой бизнес.

Обязанностей у директора будет очень много, в том числе управление персоналом и контроль работы компании. Есть много требований к кандидату:

  1. Опыт управления IT компанией от 1 млрд рублей выручки в год,
  2. Опыт успешного управление штатом от 500 человек,
  3. Опыт работы в IT в режиме стартапа.

Менеджер по продажам квартир в новостройках

На этой позиции обещают платить от 120 тысяч до 350 тысяч рублей. При этом опыт работы для этой должности не требуется.

Сотруднику предстоит продавать квартиры, проводить переговоры с покупателями, делать презентации и готовить документы для оформления сделок. Оплата зависит от показанного результата.

Менеджер по продажам квартир в новостройках может заработать от 120 тысяч до 350 тысяч рублей.
Фото: Laqfoil Ltd./CC BY SA/wiki

Менеджеру предлагают обучение от компании.

Специалист-эксперт в банк

Сотрудник на этой позиции будет мотивировать клиентов оплачивать просроченную задолженность. Предстоит выполнять план по сбору денег.

Из профессиональных навыков необходимы:

  1. Грамотная, четкая речь,
  2. Базовый уровень владения ПК,
  3. Базовые знания Excel.

Оклад составляет 28 тысяч рублей, плюс премия — около 50 тысяч рублей. Максимальный размер бонуса достигает 150 тысяч рублей.

Курьер

До 131 тысячи рублей обещают платить курьеру, который будет разносить собранные заказы. Речь идет об оплаченной еде и продуктах.

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Ежедневные выплаты составят от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, опыт работы при этом не требуется. Возможна также подработка по 4-6 часов.

Химик-технолог

Сотрудник, которому будут платить от 80 тысяч рублей, требуется на производство огнезащитных лакокрасочных материалов. Ему предстоит контролировать качество и проводить тестирования.

Химик-технолог может заработать от 80 тысяч рублей
Фото: Наталия Ходосова/CC BY SA 4.0/wiki

Нужно будет внедрять новые рецептуры и технологии в производстве, а также подбирать альтернативные виды сырья. От кандидата требуют высшее образование и опыт работы в этой сфере.

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