rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

Трутнев побывал на предприятиях Приморского края, выпускающих продукцию для ВПК

31 января 2023, 13:28
Фото: 1MI
В рамках рабочей поездки в Приморский край заместитель председателя Правительства РФ Юрий Трутнев посетил АО «Изумруд» и АО «Дальприбор». Данные предприятия специализируются на изготовлении продукции, используемой военно-промышленным комплексом.

Как сообщает vostokmedia.com, АО «Изумруд» входит в число системообразующих организаций российской экономики. Здесь ведут разработку и выпускают радиолокационные системы управления корабельным артиллерийским оружием, которые использует российский Военно-морской флот. Для вице-премьера была устроена демонстрация продукции, выпускаемой компанией. Она, в частности, представлена малогабаритной системой управления штатным стрелковым оружием калибров 5,45 — 12,7, позволяющей сбивать малогабаритные БПЛА, бесколлекторным шаговым двигателем для крупных беспилотных летательных аппаратов. Завод также изготавливает пламегаситель для стрелкового оружия и универсальную систему для сброса взрывчатых веществ, монтируемую на квадрокоптеры.

Руководство предприятия обещало Юрию Трутневу провести в ближайшее время натурные испытания с боевой стрельбой и уничтожением двух квадрокоптеров.

Завод «Дальприбор» представляет собой отраслевую стратегическую организацию и производит более 100 наименований продукции. Она используется как в народном хозяйстве, так и в ВПК. Вице-премьеру показали гидроакустическую станцию для обнаружения аквалангистов-нарушителей и подводных аппаратов, систему скрытной установки подводного оборудования, гидроакустический модем, который обеспечивает передачу данных под водой и связь. В настоящее время предприятием разрабатывается гидроакустическая станция для обнаружения подводных аппаратов.

По словам и. о. гендиректора Дмитрия Жукова, предприятию необходимы квалифицированные кадры, в частности по специальности «мехатроника и робототехника» Дальневосточного федерального университета. Однако в этом году там приостановили набор абитуриентов на нее.

Юрий Трутнев поручил Минобрнауки и Минвостокразвития РФ проработать вместе с ДВФУ вопрос о возобновлении набора.

Подпишитесь
В Ростове на обочине дороги нашли изувеченное тело 31-летней медсестры Алины Войтенко
Сегодня, 11:10
В Ростове на набережной обрушился памятник «Купание коня»
Сегодня, 11:11
Стали известны подробности покушения на замглавы администрации Таганрога Долматова
Сегодня, 10:04
«Метро не построят»: урбанист спрогнозировал, как изменится Ростов через 100 лет
Сегодня, 06:49
«Иной раз хоть молись»: жители в Таганроге назвали убожеством городские маршрутки
Сегодня, 06:14
«Бандитский Таганрог»: ростовчане ошеломлены нападением на чиновника Долматова
Сегодня, 10:08