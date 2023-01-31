Трутнев побывал на предприятиях Приморского края, выпускающих продукцию для ВПК

Завод «Дальприбор» представляет собой отраслевую стратегическую организацию и производит более 100 наименований продукции. Она используется как в народном хозяйстве, так и в ВПК. Вице-премьеру показали гидроакустическую станцию для обнаружения аквалангистов-нарушителей и подводных аппаратов, систему скрытной установки подводного оборудования, гидроакустический модем, который обеспечивает передачу данных под водой и связь. В настоящее время предприятием разрабатывается гидроакустическая станция для обнаружения подводных аппаратов.