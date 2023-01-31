Трутнев побывал на предприятиях Приморского края, выпускающих продукцию для ВПК

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Как сообщает vostokmedia.com, АО «Изумруд» входит в число системообразующих организаций российской экономики. Здесь ведут разработку и выпускают радиолокационные системы управления корабельным артиллерийским оружием, которые использует российский Военно-морской флот. Для вице-премьера была устроена демонстрация продукции, выпускаемой компанией. Она, в частности, представлена малогабаритной системой управления штатным стрелковым оружием калибров 5,45 — 12,7, позволяющей сбивать малогабаритные БПЛА, бесколлекторным шаговым двигателем для крупных беспилотных летательных аппаратов. Завод также изготавливает пламегаситель для стрелкового оружия и универсальную систему для сброса взрывчатых веществ, монтируемую на квадрокоптеры.
Руководство предприятия обещало Юрию Трутневу провести в ближайшее время натурные испытания с боевой стрельбой и уничтожением двух квадрокоптеров.
Завод «Дальприбор» представляет собой отраслевую стратегическую организацию и производит более 100 наименований продукции. Она используется как в народном хозяйстве, так и в ВПК. Вице-премьеру показали гидроакустическую станцию для обнаружения аквалангистов-нарушителей и подводных аппаратов, систему скрытной установки подводного оборудования, гидроакустический модем, который обеспечивает передачу данных под водой и связь. В настоящее время предприятием разрабатывается гидроакустическая станция для обнаружения подводных аппаратов.
По словам и. о. гендиректора Дмитрия Жукова, предприятию необходимы квалифицированные кадры, в частности по специальности «мехатроника и робототехника» Дальневосточного федерального университета. Однако в этом году там приостановили набор абитуриентов на нее.
Юрий Трутнев поручил Минобрнауки и Минвостокразвития РФ проработать вместе с ДВФУ вопрос о возобновлении набора.