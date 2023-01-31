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Posted 31 января 2023, 09:02

Published 31 января 2023, 09:02

Modified 31 января 2023, 09:04

Updated 31 января 2023, 09:04

Тысячи единиц оружия пытались провести через таможню в Ростовской области в 2022 году

31 января 2023, 09:02
Ростовские таможенники рассказали, что в 2022 году через границу пытались провезти три тысячи единицы оружия, информация опубликована на сайте ведомства.

В Южной оперативно таможне рассказали об итогах 2022 года. В ведомстве отметили, что в ушедшем году из-за спецоперации и присоединения новых субъектов. На этом фоне увеличилось число правонарушений, связанных с контрабандой оружия и боеприпасов. Злоумышленники за год пытались провезти через границу более трех тысяч единиц оружия, среди которого, в том числе были патроны и взрывчатка.

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Также зафиксировано больше попыток незаконного перемещения через таможню денег и наркотиков. Всего в 2022 году Южное таможенное управление возбудило 249 уголовных дел.

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#Виктория Прутковская#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таможня#Последние новости Ростова на сегодня
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