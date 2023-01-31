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Updated Сегодня, 16:48

В Новочеркасске директором департамента ЖКХ стал Сергей Тарановский

31 января 2023, 16:45
Фото: novochgrad.ru
В Новочеркасске с 31 января начал работу новый директор департамента ЖКХ, им стал Сергей Тарановский, об этом сообщила пресс-служба городской администрации.<br/> с

Во вторник, 31 января, в администрации Новочеркасска объявили о кадровых перестановках. Сергей Тарановский смог продвинуться по карьерной лестнице и получить повышение с должности замдиректора департамента ЖКХ до директора этой структуры.

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В администрации сообщают, что в прошлом Тарановский работал в сфере энергетики, а в числе его работодателей упомянули компанию «Лукойл» и Ростовскую ТЭЦ-2.

Ранее в Таганроге назначили нового заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ Егора Долматова, его предыдущей должностью был пост главы администрации Пролетарского района Ростова.

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