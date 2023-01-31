Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Во вторник, 31 января, в администрации Новочеркасска объявили о кадровых перестановках. Сергей Тарановский смог продвинуться по карьерной лестнице и получить повышение с должности замдиректора департамента ЖКХ до директора этой структуры.
В администрации сообщают, что в прошлом Тарановский работал в сфере энергетики, а в числе его работодателей упомянули компанию «Лукойл» и Ростовскую ТЭЦ-2.
Ранее в Таганроге назначили нового заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ Егора Долматова, его предыдущей должностью был пост главы администрации Пролетарского района Ростова.