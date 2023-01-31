Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В понедельник, 30 января, МКУ «Управление капитального строительства Ростова-на-Дону» объявило открытый конкурс для поиска подрядчика, который возьмет на себя работы по строительству школы на 1,2 тысячи учеников в военном городке № 140. Стоимость контракта составляет более 2,3 миллиарда рублей.
Новая школа, согласно документам закупки, появится в Октябрьском районе на улице Вавилова в районе военного городка № 140. Площадь участка под зданием составит 2,5 гектара земли, площадь застройки — 0,6 гектара, при этом озеленение территорий должно составить 53% участка.
Согласно проекту, школа будет иметь 1,3 и 4 надземных этажа с дополнительными подземными сооружениями и бассейном. Школа будет рассчитана на 1,2 тысячи учеников, 72 учителя, 35 сотрудников обслуживающего персонала и девять работников администрации образовательного учреждения.
Приступить к работам необходимо 24 марта, но не раньше даты подписания контракта, а завершить строительство подрядчик должен к 2 октября 2024 года.
Заявку на участие можно подать до 15 февраля, а подрядчика выберут через пять дней.
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