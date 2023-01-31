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Published Сегодня, 11:42

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В Октябрьском районе Ростова построят школу на 1200 учеников за 2,3 млрд рублей

31 января 2023, 11:42
Фото: 1MI
В Октябрьском районе Ростова построят школу на 1200 учеников за 2,3 млрд рублей
В Ростове на улице Вавилова в районе военгородка № 140 построят новую школу к октябрю 2024 года, сведения об этом появились на портале закупок.

В понедельник, 30 января, МКУ «Управление капитального строительства Ростова-на-Дону» объявило открытый конкурс для поиска подрядчика, который возьмет на себя работы по строительству школы на 1,2 тысячи учеников в военном городке № 140. Стоимость контракта составляет более 2,3 миллиарда рублей.

Новая школа, согласно документам закупки, появится в Октябрьском районе на улице Вавилова в районе военного городка № 140. Площадь участка под зданием составит 2,5 гектара земли, площадь застройки — 0,6 гектара, при этом озеленение территорий должно составить 53% участка.

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Согласно проекту, школа будет иметь 1,3 и 4 надземных этажа с дополнительными подземными сооружениями и бассейном. Школа будет рассчитана на 1,2 тысячи учеников, 72 учителя, 35 сотрудников обслуживающего персонала и девять работников администрации образовательного учреждения.

Приступить к работам необходимо 24 марта, но не раньше даты подписания контракта, а завершить строительство подрядчик должен к 2 октября 2024 года.

Заявку на участие можно подать до 15 февраля, а подрядчика выберут через пять дней.

Ранее стало известно, сколько в Ростове потратят на ремонт школы № 1 в Нахичевани.

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