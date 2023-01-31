В понедельник, 30 января, МКУ «Управление капитального строительства Ростова-на-Дону» объявило открытый конкурс для поиска подрядчика, который возьмет на себя работы по строительству школы на 1,2 тысячи учеников в военном городке № 140. Стоимость контракта составляет более 2,3 миллиарда рублей.