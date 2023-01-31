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Published Сегодня, 17:31

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Updated Сегодня, 17:33

В Ростове более 583 млн рублей потратят на благоустройство музыкального театра

31 января 2023, 17:31
Фото: donland.ru
В Ростове в благоустройство территории государственного музыкального театра собираются вложить 583,6 миллиона рублей, об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В Ростове объявили о завершении работ по обустройству подсветки здания Ростовского государственного театра, и сейчас рабочие приступили к капитальному ремонту здания и благоустройству территорий.

Власти уверены, что капремонт позволит обеспечить безопасность гостей театра, а также украсить улицу Большую Садовую. Сейчас здание знаменитого «белого рояля» украшено контурной подсветкой, также отремонтированы кровля подземной парковки, усилены колонны, рабочие также частично заменили перекрытия и тротуарную плитку.

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«В областном бюджете на это предусмотрено 583,6 миллиона рублей, работы должны быть завершены в 2024 году», — рассказал замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

В правительстве также рассказали, что рабочие отремонтировали некоторые цветочные клумбы, добавили их подсветку, высадили новые растения, а в ближайшее время собираются отремонтировать фонтан и устроить малые фонтаны с сухими чашами и дополнительными цветочными клумбами.

Ранее стало известно, что в Ростове собираются отремонтировать ТЮЗ в Нахичевани.

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