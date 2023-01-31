Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
В Ростове объявили о завершении работ по обустройству подсветки здания Ростовского государственного театра, и сейчас рабочие приступили к капитальному ремонту здания и благоустройству территорий.
Власти уверены, что капремонт позволит обеспечить безопасность гостей театра, а также украсить улицу Большую Садовую. Сейчас здание знаменитого «белого рояля» украшено контурной подсветкой, также отремонтированы кровля подземной парковки, усилены колонны, рабочие также частично заменили перекрытия и тротуарную плитку.
«В областном бюджете на это предусмотрено 583,6 миллиона рублей, работы должны быть завершены в 2024 году», — рассказал замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов.
В правительстве также рассказали, что рабочие отремонтировали некоторые цветочные клумбы, добавили их подсветку, высадили новые растения, а в ближайшее время собираются отремонтировать фонтан и устроить малые фонтаны с сухими чашами и дополнительными цветочными клумбами.
Ранее стало известно, что в Ростове собираются отремонтировать ТЮЗ в Нахичевани.