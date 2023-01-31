В правительстве также рассказали, что рабочие отремонтировали некоторые цветочные клумбы, добавили их подсветку, высадили новые растения, а в ближайшее время собираются отремонтировать фонтан и устроить малые фонтаны с сухими чашами и дополнительными цветочными клумбами.