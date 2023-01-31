Также члены комиссии заметили, что городу остро не хватает продвижения бренда за пределами региона, а потому в 2023 году запланировано провести туристический форум. Вместе с этим зампредседателя Гордумы Сергей Сухариев напомнил о важности выпуска интересных роликов и сюжетов о Ростове, которые бы привлекли туристов в город — в последний раз такие материалы выпускали год назад.