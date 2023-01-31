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Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:44

Updated Сегодня, 13:44

В Ростове гидов без харизмы обвинили в отсутствии туристов

31 января 2023, 13:42
Фото: donland.ru
В Ростове гидов без харизмы обвинили в отсутствии туристов
В Ростове гидов без харизмы и аттестации назвали одной из причин проблем в развитии туризма, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На днях в Ростове-на-Дону состоялось заседание постоянной комиссии городской Думы по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму, во время которой члены комиссии обсудили текущие проблемы индустрии местного туризма.

Так одной из проблем внутреннего туризма Ростова назвали недостаток квалифицированных гидов, которые имели бы соответствующие документы, подтверждающие их аттестацию. По словам главы отдела туризма и защиты прав потребителей Елены Огаревой, в Ростове нет ни одного официально аттестованного гида или экскурсовода, да и целом в туристические сезоны гидов не хватает.

«Просто выучить текст — этого мало. Чтобы стать хорошим экскурсоводом, нужны навыки, нужна харизма. Но пока молодежи явно не хватает», — подвела итог ситуации с кадрами начальник отдела туризма.

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Также члены комиссии заметили, что городу остро не хватает продвижения бренда за пределами региона, а потому в 2023 году запланировано провести туристический форум. Вместе с этим зампредседателя Гордумы Сергей Сухариев напомнил о важности выпуска интересных роликов и сюжетов о Ростове, которые бы привлекли туристов в город — в последний раз такие материалы выпускали год назад.

Ранее урбанист объяснил, почему ростовчан не заинтересует переезд в новый город-миллионник на Таманском полуострове.

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