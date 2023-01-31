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Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

В Ростове на набережной обрушился памятник «Купание коня»

31 января 2023, 11:11
Фото: bg.rostov-gorod.ru
В Ростове на набережной обрушился памятник «Купание коня»
На ростовской набережной обрушается памятник «Купание коня», сообщили в соцсетях очевидцы.

Жители Ростова обеспокоены состоянием памятника «Купание коня» на Набережной. Монумент располагается в районе домов № 15-17. Очевидцы сообщают, что мраморные плиты памятника уже обвалились на землю и разбились.

Также ростовчане обращают внимание, что неприглядный постамент портит внешний вид набережной. Они призвали властей поскорее отреставрировать памятник.

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Сами власти на просьбу ростовчан пока не ответили.

Ранее сообщалось, что Прокуратура заставляет власти в Ростовской области отремонтировать памятник Ермаку.

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