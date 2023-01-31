Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Жители Ростова обеспокоены состоянием памятника «Купание коня» на Набережной. Монумент располагается в районе домов № 15-17. Очевидцы сообщают, что мраморные плиты памятника уже обвалились на землю и разбились.
Также ростовчане обращают внимание, что неприглядный постамент портит внешний вид набережной. Они призвали властей поскорее отреставрировать памятник.
Сами власти на просьбу ростовчан пока не ответили.
Ранее сообщалось, что Прокуратура заставляет власти в Ростовской области отремонтировать памятник Ермаку.