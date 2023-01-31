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В Ростове на обочине дороги нашли изувеченное тело 31-летней медсестры Алины Войтенко

31 января 2023, 11:10
Фото: 1MI
В Ростове нашли жестоко изувеченное тело молодой женщины

В Ростове пьяный мужчина зарезал знакомую девушку и вывез тело на одну из улиц города

В Ростове обнаружили труп 31-летней девушки, сообщили в МВД и СК РФ по региону.

В Ростове на проезжей части нашли жестоко изувеченное тело 31-летней Алины Войтенко. По предварительной информации, девушка работала медсестрой. Она умерла от многочисленных ножевых ударов в область шеи и живота.

Предполагаемым убийцей считается 52-летний местный житель Валерий Геворкян. Ранее он был судим за изготовление и хранение наркотиков. По предварительной версии, 27 января мужчина, будучи пьяным, приехал в квартиру в жилом доме на улице Просвещения, где находилась его знакомая Алина Войтенко. Там подозреваемый и жертва поссорились. Не выдержав накала эмоций, мужчина нанес девушке ножом смертельные удары.

Чтобы скрыть следы преступления, спустя два дня Геворкян вывез тело погибшей на обочину улицы Куйбышева в Ростове, где и оставил.

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Сейчас подозреваемый арестован, ему предъявлено обвинение.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее в лесополосе под Ростовом найден обезображенный труп неизвестной девушки.

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