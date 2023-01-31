Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
В Ростове на проезжей части нашли жестоко изувеченное тело 31-летней Алины Войтенко. По предварительной информации, девушка работала медсестрой. Она умерла от многочисленных ножевых ударов в область шеи и живота.
Предполагаемым убийцей считается 52-летний местный житель Валерий Геворкян. Ранее он был судим за изготовление и хранение наркотиков. По предварительной версии, 27 января мужчина, будучи пьяным, приехал в квартиру в жилом доме на улице Просвещения, где находилась его знакомая Алина Войтенко. Там подозреваемый и жертва поссорились. Не выдержав накала эмоций, мужчина нанес девушке ножом смертельные удары.
Чтобы скрыть следы преступления, спустя два дня Геворкян вывез тело погибшей на обочину улицы Куйбышева в Ростове, где и оставил.
Сейчас подозреваемый арестован, ему предъявлено обвинение.
Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее в лесополосе под Ростовом найден обезображенный труп неизвестной девушки.