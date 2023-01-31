Предполагаемым убийцей считается 52-летний местный житель Валерий Геворкян. Ранее он был судим за изготовление и хранение наркотиков. По предварительной версии, 27 января мужчина, будучи пьяным, приехал в квартиру в жилом доме на улице Просвещения, где находилась его знакомая Алина Войтенко. Там подозреваемый и жертва поссорились. Не выдержав накала эмоций, мужчина нанес девушке ножом смертельные удары.