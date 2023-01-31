Во вторник, 31 января, в Таганроге распространились слухи о том, что на нового заместителя главы администрации Егора Долматова совершили покушение. Мужчина только недавно покинул пост главы Пролетарского района Ростова, а потому горожане доверяли версии о том, что госслужащий мог стать целью недоброжелателей, в том числе одного из недавно уволенных им сотрудников.