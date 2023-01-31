Posted Сегодня, 18:02
Published Сегодня, 18:02
Modified Сегодня, 18:04
Updated Сегодня, 18:04
Урбанист Артемий Зайцев сделал прогноз о будущем Ростова и рассказал, почему горожане могут распрощаться с несбыточной мечтой о метро.
По словам эксперта, Ростов будущего способен «слиться» с пригородом и городами-спутниками, после чего город разрастется до масштабов Москвы. Несмотря на огромные площади, метро так и останется нереализованным проектом, а предпочтения власти отдадут другим видам транспорта. Также, по мнению Артемия Зайцева, в новом веке сможет сохраниться и историческая застройка города, поскольку архитекторы прошлого строили здания на века.
«Главное, какие будут приняты градостроительные регламенты, чтобы сохранить историю», — уточняет Артемий Зайцев, добавив, что текущая ситуация с историческим фондом вызывает у него определенные опасения.
Вместе с этим урбанист предсказывает, что агломерация Ростова начнет стремительно разрастаться и вскоре заполнит внутреннее пространство Ростовского кольца.
«Эти районы № 1, № 2 и № 3 обозначены на официальной „Схеме основных направлений развития на территории „Большого Ростова“», — рассказал собеседник издания, добавив, что Ростов может сравняться по площади с внутренним пространством МКАД с плотностью населения, уступающей в десятки раз.
«Это означает, что метро в Ростове-на-Дону не будет даже через 100 лет», — предположил эксперт, добавив, что более вероятным развитием транспортной инфраструктуры станет строительство дополнительных линий электричек и трамваев.
Во вторник, 31 января, в Таганроге распространились слухи о том, что на нового заместителя главы администрации Егора Долматова совершили покушение. Мужчина только недавно покинул пост главы Пролетарского района Ростова, а потому горожане доверяли версии о том, что госслужащий мог стать целью недоброжелателей, в том числе одного из недавно уволенных им сотрудников.
Согласно предварительной информации, мужчина получил огнестрельное ранение во дворе собственного дома, однако пуля попала в руку, а потому не представляла опасности для жизни. Долматов попал в БСМП, где врачи оказали ему квалифицированную помощь.
Уже спустя несколько часов источники сообщили местным СМИ, что этот инцидент может не иметь криминальной составляющей, однако официальной информации от органов власти о событии пока не поступало.
В Ростове очевидцы сообщили об обрушении одного из знаковых памятников города — «Купания коня», сам монумент установлен на набережной Дона на улице Береговой напротив домов № 15 и № 17.
Ростовчане заявили, что с основания скульптуры отвалились мраморные плиты, которые упали на землю и раскололись. Сейчас, по мнению горожан, памятник остро нуждается в реставрации.