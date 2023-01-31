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В Ростове за 462 миллиона отремонтируют старинный особняк Кистова в Нахичевани

31 января 2023, 09:07
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове за 462 миллиона отремонтируют старинный особняк Кистова в Нахичевани
В Ростове 462 миллиона решили потратить на ремонт доходного дома Кистова в Нахичевани, сообщается на портале госзакупок.

Ростовская школа № 1 ищет подрядчика, который отреставрирует Доходный дом Кистова. Здание было построено в середине XIX века и входит в список объектов культурного наследия региона. Сейчас в обветшавшем здании находится вышеупомянутая школа.

На работы по ремонту и реставрации планируют потратить 462,3 миллиона рублей. Приступить к выполнению работ подрядчик должен в 7 июля этого года и закончить их 16 июля следующего года. За этот период он обязуется отреставрировать здание, отремонтировать фасады и инженерные коммуникации для современного использования здания.

Два старинных дома на Нахичевани в Ростове отремонтируют за 28,8 миллионов рублей
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Заявки на участие принимаются до 14 февраля, а победителя выберут через три дня.

Ранее в Ростове опровергли слухи о сносе доходного дому Гудермана на Донской улице. Из культурного памятника до этого хотели сделать школу изящных искусств.

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