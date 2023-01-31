На работы по ремонту и реставрации планируют потратить 462,3 миллиона рублей. Приступить к выполнению работ подрядчик должен в 7 июля этого года и закончить их 16 июля следующего года. За этот период он обязуется отреставрировать здание, отремонтировать фасады и инженерные коммуникации для современного использования здания.