Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Ростовская школа № 1 ищет подрядчика, который отреставрирует Доходный дом Кистова. Здание было построено в середине XIX века и входит в список объектов культурного наследия региона. Сейчас в обветшавшем здании находится вышеупомянутая школа.
На работы по ремонту и реставрации планируют потратить 462,3 миллиона рублей. Приступить к выполнению работ подрядчик должен в 7 июля этого года и закончить их 16 июля следующего года. За этот период он обязуется отреставрировать здание, отремонтировать фасады и инженерные коммуникации для современного использования здания.
Заявки на участие принимаются до 14 февраля, а победителя выберут через три дня.
Ранее в Ростове опровергли слухи о сносе доходного дому Гудермана на Донской улице. Из культурного памятника до этого хотели сделать школу изящных искусств.