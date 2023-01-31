Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
В правительстве сообщили, что на оказание государственной соцпомощи малоимущим дончанам по социальным контрактам выделили более 20 миллионов рублей.
Всего в Ростовской области заключили 327 соцконтрактов, которые позволят помочь 1,1 тысячи дончан. Выделенные средства разделили между всеми районами и муниципалитетами.
За весь 2022 год заключили 6,8 тысячи аналогичных социальных контрактов, на эти цели из федерального и регионального бюджетов выделили 966,2 миллиона рублей. Дополнительные 469 контрактов был обеспечены за счет бюджета региона, предоставившего на поддержку малоимущих 27,1 миллиона рублей. Эти контракты помогаю гражданам, находящимся в затруднительном материальном положении найти работу, открыть свое дело, начать подсобное хозяйство и преодолеть жизненные трудности.
Ранее фельдшер в Ростовской области смогла получить выплаты за заражение коронавирусом.