За весь 2022 год заключили 6,8 тысячи аналогичных социальных контрактов, на эти цели из федерального и регионального бюджетов выделили 966,2 миллиона рублей. Дополнительные 469 контрактов был обеспечены за счет бюджета региона, предоставившего на поддержку малоимущих 27,1 миллиона рублей. Эти контракты помогаю гражданам, находящимся в затруднительном материальном положении найти работу, открыть свое дело, начать подсобное хозяйство и преодолеть жизненные трудности.