Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 18:52
Updated Сегодня, 18:52
Напомним, в декабре 2021 года стало известно, что в Ростовской области арестовали Алексея Власенко. По данным объединенной пресс-службы судов, мужчина не только вступил в экстремистскую неонацистскую организацию, но также изготовил бомбу и предложил руководству группировки помощь в поисках и убийстве журналистки.
И вот, в январе 2023 года стало известно, что на основании материалов, собранных УФСБ, осудили дончанина Алексея Власенко, который является сторонником «М. К. У» [прим. редакции — это неонацистское экстремистское сообщество признали террористической организацией 16 января 2023 года, ее деятельность запрещена и преследуется законом].
Власенко признали виновным в приготовлении к незаконному производству взрывных устройств и взрывчатых веществ. По решению суда, он проведет в колонии четыре года и девять месяцев, а также заплатит штраф в размере 300 тысяч рублей.
Приговор пытались обжаловать в апелляции, но он остался без изменений.