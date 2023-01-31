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Published Сегодня, 17:13

Modified Сегодня, 18:52

Updated Сегодня, 18:52

В Ростовской области осудили мужчину, который готовил бомбу и нападение на журналиста

31 января 2023, 17:13
Фото: УФСБ по Ростовской области
В Ростовской области объявили приговор по делу Алексея Власенко, который был сторонником террористической организации и готовил покушение на журналиста, об этом сообщили в пресс-службе донского УФСБ.

Напомним, в декабре 2021 года стало известно, что в Ростовской области арестовали Алексея Власенко. По данным объединенной пресс-службы судов, мужчина не только вступил в экстремистскую неонацистскую организацию, но также изготовил бомбу и предложил руководству группировки помощь в поисках и убийстве журналистки.

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И вот, в январе 2023 года стало известно, что на основании материалов, собранных УФСБ, осудили дончанина Алексея Власенко, который является сторонником «М. К. У» [прим. редакции — это неонацистское экстремистское сообщество признали террористической организацией 16 января 2023 года, ее деятельность запрещена и преследуется законом].

Власенко признали виновным в приготовлении к незаконному производству взрывных устройств и взрывчатых веществ. По решению суда, он проведет в колонии четыре года и девять месяцев, а также заплатит штраф в размере 300 тысяч рублей.

Приговор пытались обжаловать в апелляции, но он остался без изменений.

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