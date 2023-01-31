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Published Сегодня, 14:21

Modified Сегодня, 14:24

Updated Сегодня, 14:24

В вузах РФ вырос прием на инженерные специальности

31 января 2023, 14:21
Фото: 1MI
Российские вузы увеличили количество мест на инженерные специальности в минувшем году. Такие данные приводит Минобрнауки и ВШЭ по итогам мониторинга качества приема в вузы.

Как сообщает телеканал «360», в России началась трансформация профессиональных квалификаций в вузах. В условиях перехода страны на самообеспечение технологиями потребуются высококвалифицированные инженерно-технические кадры. Задачи инженеров в новых реалиях стали сложнее и выходят за рамки стандартных компетенций. Поэтому особое внимание надо уделять подготовке студентов инженерных факультетов.

За прошлый год прием на направление «Машиностроение» увеличился на 12%, а на направление «Технологические машины и оборудование» на 2%.

#Общество
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