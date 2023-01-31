В вузах РФ вырос прием на инженерные специальности

Как сообщает телеканал «360», в России началась трансформация профессиональных квалификаций в вузах. В условиях перехода страны на самообеспечение технологиями потребуются высококвалифицированные инженерно-технические кадры. Задачи инженеров в новых реалиях стали сложнее и выходят за рамки стандартных компетенций. Поэтому особое внимание надо уделять подготовке студентов инженерных факультетов.