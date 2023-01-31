В вузах РФ вырос прием на инженерные специальности

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Как сообщает телеканал «360», в России началась трансформация профессиональных квалификаций в вузах. В условиях перехода страны на самообеспечение технологиями потребуются высококвалифицированные инженерно-технические кадры. Задачи инженеров в новых реалиях стали сложнее и выходят за рамки стандартных компетенций. Поэтому особое внимание надо уделять подготовке студентов инженерных факультетов.
За прошлый год прием на направление «Машиностроение» увеличился на 12%, а на направление «Технологические машины и оборудование» на 2%.