Напомним, на днях один из жителей Таганрога обратил внимание на проблему затянувшейся реконструкции знаменитого дома на улице Фрунзе, 10, где жила актриса Фаина Раневская. Помещения выкупили под создание музея, а жителей расселили, однако за семь лет никакие работы в доме не велись.