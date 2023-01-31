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Задержку с реконструкцией дома Раневской в Таганроге объяснили пандемией коронавируса

31 января 2023, 15:34
Фото: donland.ru
Задержку с реконструкцией дома Раневской в Таганроге объяснили пандемией коронавируса
В Таганроге реконструкция дома на улице Фрунзе, 10 затянулась из-за пандемии коронавируса, об этом рассказали представители пресс-службы «Группы Агроком».

Напомним, на днях один из жителей Таганрога обратил внимание на проблему затянувшейся реконструкции знаменитого дома на улице Фрунзе, 10, где жила актриса Фаина Раневская. Помещения выкупили под создание музея, а жителей расселили, однако за семь лет никакие работы в доме не велись.

Тогда Следственный комитет решил провести процессуальную проверку, а благотворительный фонд ростовского миллиардера поспешил объяснить ситуацию.

Так, согласно порталу «АиФ — Ростов-на-Дону», причиной задержки работ стала пандемия коронавируса, из-за которой исполнитель был вынужден отложить создание городского музея на базе местной достопримечательности.

СК РО проведет проверку законности расселения дома Раневской в Таганроге
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«Здание было приобретено фондом с последующей его передачей в муниципальную собственность с целью создания музея Фаины Раневской», — сообщили в пресс-службе «Группы Агроком», добавив, что в 2016 году было выкуплено восемь квартир.

В компании утверждают, что фонд уже подготовил проектную документацию, а в городе провели публичные слушания, тем временем, мужчина, который выступал перед СМИ, не входил в список тех, у кого выкупали жилье.

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