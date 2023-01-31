Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Напомним, на днях один из жителей Таганрога обратил внимание на проблему затянувшейся реконструкции знаменитого дома на улице Фрунзе, 10, где жила актриса Фаина Раневская. Помещения выкупили под создание музея, а жителей расселили, однако за семь лет никакие работы в доме не велись.
Тогда Следственный комитет решил провести процессуальную проверку, а благотворительный фонд ростовского миллиардера поспешил объяснить ситуацию.
Так, согласно порталу «АиФ — Ростов-на-Дону», причиной задержки работ стала пандемия коронавируса, из-за которой исполнитель был вынужден отложить создание городского музея на базе местной достопримечательности.
«Здание было приобретено фондом с последующей его передачей в муниципальную собственность с целью создания музея Фаины Раневской», — сообщили в пресс-службе «Группы Агроком», добавив, что в 2016 году было выкуплено восемь квартир.
В компании утверждают, что фонд уже подготовил проектную документацию, а в городе провели публичные слушания, тем временем, мужчина, который выступал перед СМИ, не входил в список тех, у кого выкупали жилье.