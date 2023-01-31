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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Жители Левенцовки пожаловались на вонь от асфальтобетонного завода

31 января 2023, 13:19
Фото: Яндекс.Карты
Жители Левенцовки пожаловались на вонь от асфальтобетонного завода
Запах гари возмутил жителей Левенцовского микрорайона днем 31 января 2023 года

По словам жительницы одного из многоквартирных домов по улице Еременко, Юлии Масловой, неприятный запах распространился на сотни метров.

«С самого утра сегодня со стороны ТЭЦ видно столб дыма и запах гари ветром несет прямо на дома», - возмущается ростовчанка.

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Она предположила, что источником зловония является асфальтобетонный завод, который находится неподалеку от границ микрорайона, на улице Пескова, 7.

«Кто-то из соседей, в чате писали, уже позвонил в Минприроды. Посмотрим, что они скажут. Это же явно не на один день, жить с этим невозможно дальше будет», - говорит Юлия.

Ранее RostovGazeta писала о том, что жители Ростовской области страдают от невыносимой вони и звуков взрывов.

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#Анна Ивченко#Происшествие#Городская среда#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону
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