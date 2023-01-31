Жители Левенцовки пожаловались на вонь от асфальтобетонного завода

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
По словам жительницы одного из многоквартирных домов по улице Еременко, Юлии Масловой, неприятный запах распространился на сотни метров.
«С самого утра сегодня со стороны ТЭЦ видно столб дыма и запах гари ветром несет прямо на дома», - возмущается ростовчанка.
Она предположила, что источником зловония является асфальтобетонный завод, который находится неподалеку от границ микрорайона, на улице Пескова, 7.
«Кто-то из соседей, в чате писали, уже позвонил в Минприроды. Посмотрим, что они скажут. Это же явно не на один день, жить с этим невозможно дальше будет», - говорит Юлия.
Ранее RostovGazeta писала о том, что жители Ростовской области страдают от невыносимой вони и звуков взрывов.