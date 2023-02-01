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Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:36

Updated Сегодня, 10:36

Азовский военкомат признали лучшим в Ростовской области по частичной мобилизации

1 февраля 2023, 10:34
Фото: ТГ канал azovskiyrayon
Азовский военкомат признали лучшим в Ростовской области по частичной мобилизации
В Ростовской области военный комиссариат Азовского района признали лучшим по показателям проведенной частичной мобилизации, об этом рассказали в местной администрации.

Военный комиссар Азова и Азовского района Александр Жуков объявил, что местный военкомат по итогам мобилизационной кампании 2022 года признали лучшим в регионе.

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Так особенно отметили положительные результаты работы в Александровском, Елизаветовском, Задонском, Кагальницком и еще четырех сельских поселениях.

Инспекторам военного комиссариата объявили благодарность и вручили специальные грамоты.

Ранее в Ростовской области объявили, что еще 20 категорий граждан могут стать претендентами на отсрочку от мобилизации.

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