Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Военный комиссар Азова и Азовского района Александр Жуков объявил, что местный военкомат по итогам мобилизационной кампании 2022 года признали лучшим в регионе.
Так особенно отметили положительные результаты работы в Александровском, Елизаветовском, Задонском, Кагальницком и еще четырех сельских поселениях.
Инспекторам военного комиссариата объявили благодарность и вручили специальные грамоты.
Ранее в Ростовской области объявили, что еще 20 категорий граждан могут стать претендентами на отсрочку от мобилизации.