Posted Сегодня, 14:57
Published Сегодня, 14:57
Modified Сегодня, 14:59
Updated Сегодня, 14:59
Фигуранты занимались незаконной банковской деятельностью, подделывали и сбывали платежные документы. Они открыли счета в банках в нескольких городах, в том числе Пятигорске, Черкесске, Ростове.
На них по мнимым основаниям поступили 4,4 миллиарда рублей за четыре года. При этом налог на добавленную стоимость в размере 558 миллионов рублей они не оплатили.
Кроме того, фигуранты заработали 73 миллиона рублей на незаконных банковских операциях. Вместе с эти они изготовили и сбыли в банки 12,3 тысячи поддельных платежных поручений.
После этого возбудили уголовное дело, но члены банды вину не признали. Материалы дела включают более одной тысячи томов.
Суд приговорил девятерых обвиняемых к срокам от 5 лет 3 месяцев до 16 лет заключения.
Ранее членов банды инсценировщиков ДТП осудили в Ростове-на-Дону за аферы на 12 млн рублей.