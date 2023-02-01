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Published Сегодня, 14:57

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Updated Сегодня, 14:59

Банду «черных» банкиров осудили в Ростове-на-Дону за махинации на 4 млрд рублей

1 февраля 2023, 14:57
Фото: 1MI
Банду «черных» банкиров осудили в Ростове-на-Дону за махинации на 4 млрд рублей
В Ростове-на-Дону огласили приговор членам преступной группы за незаконные банковские операции, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Фигуранты занимались незаконной банковской деятельностью, подделывали и сбывали платежные документы. Они открыли счета в банках в нескольких городах, в том числе Пятигорске, Черкесске, Ростове.

На них по мнимым основаниям поступили 4,4 миллиарда рублей за четыре года. При этом налог на добавленную стоимость в размере 558 миллионов рублей они не оплатили.

Кроме того, фигуранты заработали 73 миллиона рублей на незаконных банковских операциях. Вместе с эти они изготовили и сбыли в банки 12,3 тысячи поддельных платежных поручений. 

После этого возбудили уголовное дело, но члены банды вину не признали. Материалы дела включают более одной тысячи томов.

Суд приговорил девятерых обвиняемых к срокам от 5 лет 3 месяцев до 16 лет заключения. 

Ранее членов банды инсценировщиков ДТП осудили в Ростове-на-Дону за аферы на 12 млн рублей.

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#Суд#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Илья Протвинов
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