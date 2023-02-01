Банк ЗЕНИТ расширил географию автокредитования в 2 раза

Как поясняют в финансовой организации, максимальный срок кредитования составляет 7 лет, а доступная сумма начинается от 100 тыс. и доходит до 10 млн рублей. При этом клиенты могут купить транспортное средство с пробегом возрастом до 23 лет на момент окончания действия договора.