Банк ЗЕНИТ расширил географию автокредитования в 2 раза

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Как отметила заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова, проанализировав потребности покупателей автомобилей Банк нашел возможность облегчить им доступ к заемным средствам. В первую очередь это касается тех городов России, где существует большое количество запросов на автокредитование, а также наблюдается рост покупок в кредит транспортных средств
— Благодаря высокому уровню сервиса Банка ЗЕНИТ, клиенты могут воспользоваться лучшими предложениями на рынке в настоящее время, — пояснила Наталья Тутова.
Автокредит от Банка ЗЕНИТ распространяется на покупку как нового, так и подержанного автомобиля по ставке от 15,1% годовых без первоначального взноса.
Как поясняют в финансовой организации, максимальный срок кредитования составляет 7 лет, а доступная сумма начинается от 100 тыс. и доходит до 10 млн рублей. При этом клиенты могут купить транспортное средство с пробегом возрастом до 23 лет на момент окончания действия договора.
В настоящее время программа автокредитования уже запущена в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Ижевске, Нижнем Новгороде, Саратове, Челябинске, Перми, Кемерово, Краснодаре, Альметьевске, Чебоксарах, Набережных Челнах, Сочи, Липецке, Калининграде и Туле.