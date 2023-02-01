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Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:37

Updated Сегодня, 09:37

Банк ЗЕНИТ расширил географию автокредитования в 2 раза

1 февраля 2023, 09:35
Фото: Банк ЗЕНИТ
География автокредитования от Банка ЗЕНИТ увеличилась в два раза, охватив 21 город нашей страны. Теперь желающие взять в кредит автомобиль смогут воспользоваться услугами любого из 500 дилерских центров и оформить документы на автокредит сразу в автосалоне.

Как отметила заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова, проанализировав потребности покупателей автомобилей Банк нашел возможность облегчить им доступ к заемным средствам. В первую очередь это касается тех городов России, где существует большое количество запросов на автокредитование, а также наблюдается рост покупок в кредит транспортных средств

— Благодаря высокому уровню сервиса Банка ЗЕНИТ, клиенты могут воспользоваться лучшими предложениями на рынке в настоящее время, — пояснила Наталья Тутова.

Автокредит от Банка ЗЕНИТ распространяется на покупку как нового, так и подержанного автомобиля по ставке от 15,1% годовых без первоначального взноса.

Как поясняют в финансовой организации, максимальный срок кредитования составляет 7 лет, а доступная сумма начинается от 100 тыс. и доходит до 10 млн рублей. При этом клиенты могут купить транспортное средство с пробегом возрастом до 23 лет на момент окончания действия договора.

В настоящее время программа автокредитования уже запущена в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Ижевске, Нижнем Новгороде, Саратове, Челябинске, Перми, Кемерово, Краснодаре, Альметьевске, Чебоксарах, Набережных Челнах, Сочи, Липецке, Калининграде и Туле.

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#Ростовская область#Надежда Пустяк
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