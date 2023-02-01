rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:11

Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

Бойцам из Ростовской области передали запчасти для военной техники

1 февраля 2023, 15:11
Фото: onf.ru
Бойцам из Ростовской области передали запчасти для военной техники
Военнослужащим из Ростовской области передали на передовую запасные части для военной техники, сообщает ОНФ.

Всего закупили 80 наименований запчастей, который погрузили в «КамАЗ» и отправили бойцам. Почти все товары приобрели на деньги неравнодушных ростовчан.

«Запчасти получили военные подразделения „Барс-11“. Также привезли большую полевую печь», — сказано в сообщении.

Ростовский депутат Александр Бородай сравнил спецоперацию с Первой мировой войной
Узнать подробнее

Отмечается, что помощь может передать каждый. Для этого нужно обращаться в Ростов на улицу Шаповалова, 2.

Ранее ростовский депутат Александр Бородай сравнил спецоперацию с Первой мировой войной.

До этого стало известно, что в Ростове рабочая группа по СВО решит проблему бойца с зарплатой в 9,5 тыс рублей.

Читайте также:
Ростовский депутат Александр Бородай сравнил спецоперацию с Первой мировой войнойПогибшего на спецоперации Дмитрия Хромова похоронили в Ростовской области 21 января
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#СВО
Подпишитесь
Бургерную открыли вместо известного общественного туалета в Ростове-на-Дону
Сегодня, 14:47
Экономист Миронова объяснила, почему в Ростове зарплаты ниже, чем в Москве
Сегодня, 14:25
Сотрудника птицефабрики осудили за отравление 148 детей сальмонеллой в Батайске
Сегодня, 14:21
Подравшийся со спасателями дебошир в Новочеркасске залил водой шесть этажей дома
Сегодня, 12:50
В Ростовской области началось строительство Западной хорды в 2023 году
Сегодня, 12:48
Вассерман рассказал, чем обернутся для Ростова поставки дальнобойного оружия Украине
Сегодня, 10:37