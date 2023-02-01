Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Всего закупили 80 наименований запчастей, который погрузили в «КамАЗ» и отправили бойцам. Почти все товары приобрели на деньги неравнодушных ростовчан.
«Запчасти получили военные подразделения „Барс-11“. Также привезли большую полевую печь», — сказано в сообщении.
Отмечается, что помощь может передать каждый. Для этого нужно обращаться в Ростов на улицу Шаповалова, 2.
Ранее ростовский депутат Александр Бородай сравнил спецоперацию с Первой мировой войной.
До этого стало известно, что в Ростове рабочая группа по СВО решит проблему бойца с зарплатой в 9,5 тыс рублей.