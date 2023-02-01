Posted Сегодня, 14:47
Published Сегодня, 14:47
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
Речь идет о туалете в переулке Газетный, который открыли в подвале еще в 1945 году. До этого помещение было пристанищем поэтов.
Издание Dоn24 пишет со ссылкой на представителя всероссийского общества охраны памятников Александра Кожина, что бургерную открыли на первом этаже здания. Здесь сделали укрепительные работы и все расчистили.
«Большие траты были у владельца на ремонт. Он расчистил подвал, потому что там было много чего с того времени», — заявил эксперт.
Добавим, что этот туалет считается достопримечательностью города. Он находился в двухъярусном подвале дома № 46 и в 2010 году был закрыт на ремонт. Его больше так и не открыли.
Ранее ростовчане заявили об ужасах в разрушенном туалете в отделении соцзащиты населения.