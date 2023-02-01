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Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Экономист Миронова объяснила, почему в Ростове зарплаты ниже, чем в Москве

1 февраля 2023, 14:25
Фото: rostov-gorod.ru
Экономист объяснил, почему в Ростове зарплаты ниже, чем в Москве
Ростовчане тратят меньше денег на еду и транспорт, чем москвичи, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказала ростовский экономист Анастасия Миронова

Эксперт рассказывает, что между МРОТ в Ростове и Москве существенная разница. Минимальная сумма для проживания столичного жителя составляет 24 801 рубль, у дончан – только 16 242 рубля.

«Разрыв между зарплатами примерно такой же. Москвичи получают в среднем на 30% больше. Но тут нужно учитывать потребности регионов», - объясняет экономист.

В Москве, добавляет Миронова, стоимость покупки и аренды жилья, а также коммунальных услуг выше.

«Из-за площади, больше денег уходит на транспорт: московские пробки нещадно сжигают бензин, общественный транспорт в Москве стоит около 50 рублей, а в Ростове – 30 рублей», - объясняет эксперт.

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Вдобавок, на продукты в столице тоже придется тратить больше. В среднем, отмечает экономист, базовый «борщевой набор» в Москве будет стоить на 15% больше, чем в Ростове.

«Есть еще такое понятие как «столичный маркетинг». Нужно понимать, что цены на привычные услуги и развлечения в Москве будут выше, просто потому что они столичные», - рассказывает собеседница. 

По ее словам, зарплаты у ростовчан ниже московских, потому что стоимость базовых потребностей ниже.

«Однако работодатели забывают о том, что Ростов - это активно развивающийся регион, который еще и пытается допрыгнуть до уровня Москвы. И получается, что цены у нас растут, быстрее, чем уровень жизни и зарплаты»,  - заключила эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчанам делать с долларами и евро в январе 2023 года.

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#Анна Ивченко#Экономика#Деньги#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону
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