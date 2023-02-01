Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Эксперт рассказывает, что между МРОТ в Ростове и Москве существенная разница. Минимальная сумма для проживания столичного жителя составляет 24 801 рубль, у дончан – только 16 242 рубля.
«Разрыв между зарплатами примерно такой же. Москвичи получают в среднем на 30% больше. Но тут нужно учитывать потребности регионов», - объясняет экономист.
В Москве, добавляет Миронова, стоимость покупки и аренды жилья, а также коммунальных услуг выше.
«Из-за площади, больше денег уходит на транспорт: московские пробки нещадно сжигают бензин, общественный транспорт в Москве стоит около 50 рублей, а в Ростове – 30 рублей», - объясняет эксперт.
Вдобавок, на продукты в столице тоже придется тратить больше. В среднем, отмечает экономист, базовый «борщевой набор» в Москве будет стоить на 15% больше, чем в Ростове.
«Есть еще такое понятие как «столичный маркетинг». Нужно понимать, что цены на привычные услуги и развлечения в Москве будут выше, просто потому что они столичные», - рассказывает собеседница.
По ее словам, зарплаты у ростовчан ниже московских, потому что стоимость базовых потребностей ниже.
«Однако работодатели забывают о том, что Ростов - это активно развивающийся регион, который еще и пытается допрыгнуть до уровня Москвы. И получается, что цены у нас растут, быстрее, чем уровень жизни и зарплаты», - заключила эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что ростовчанам делать с долларами и евро в январе 2023 года.