Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Оперативники установили, что фигуранты получили 30 тысяч человек от наркозависимого. За это они обещали не привлекать его к ответственности.
В отношении экс-полицейских возбудили уголовные дела, сами они дали признательные показания. Теперь приговор огласил Октябрьский районный суд.
Суд приговорил обвиняемых к четырем годам заключения условно. Каждого из них оштрафовали на 300 тысяч рублей.
Это решение уже вступило в законную силу.
Напомним, что в Ростовской области стали в 2,5 раза чаще регистрировать коррупционные преступления.