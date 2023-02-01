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Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Экс-полицейских осудили в Ростове-на-Дону за взятки от наркомана

1 февраля 2023, 10:32
Фото: 1MI
Экс-полицейских осудили в Ростове-на-Дону за взятки от наркомана
В Ростове-на-Дону огласили приговор бывшим сотрудникам полиции Арсену Арутюняну и Шамилю Алиеву за получение взятки, сообщили в УФСБ по региону.

Оперативники установили, что фигуранты получили 30 тысяч человек от наркозависимого. За это они обещали не привлекать его к ответственности.

В отношении экс-полицейских возбудили уголовные дела, сами они дали признательные показания. Теперь приговор огласил Октябрьский районный суд.

Суд приговорил обвиняемых к четырем годам заключения условно. Каждого из них оштрафовали на 300 тысяч рублей. 

Это решение уже вступило в законную силу. 

Напомним, что в Ростовской области стали в 2,5 раза чаще регистрировать коррупционные преступления. 

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