Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
По словам эксперта, компании Ростовской области больше всего нуждаются в инженерах, технологах, токарях, специалистах по охране труда, мастерах участков, фрезеровщиках, операторах станков, слесарях, машинистах, электромонтерах, операторах и работниках склада.
«За прошедший год в Ростовской области количество вакансий в сфере «производство» показало отрицательную динамику на нашем портале. А число предложений от компаний в профобласти «рабочий персонал» выросло на 15%. При этом активность соискателей производственной сферы также снизилась на 13%. А среди рабочих, наоборот, возросла на 5%», - делится статистикой Манохина.
По данным портала, средняя предлагаемая заработная плата в этих сферах превысила в регионе 50 тысяч рублей.
«По сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года, во втором полугодии на 33% выросло число вакансий в отрасли промышленного оборудования, техники, станков и комплектующих. В отрасли тяжелого машиностроения, металлургии и металлообработки, количество вакансий увеличилось на 28%», - говорит эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, как изменился рынок труда в Ростовской области после объявления частичной мобилизации.