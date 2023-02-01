«За прошедший год в Ростовской области количество вакансий в сфере «производство» показало отрицательную динамику на нашем портале. А число предложений от компаний в профобласти «рабочий персонал» выросло на 15%. При этом активность соискателей производственной сферы также снизилась на 13%. А среди рабочих, наоборот, возросла на 5%», - делится статистикой Манохина.