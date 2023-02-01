rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:23

Published Сегодня, 12:23

Modified Сегодня, 12:26

Updated Сегодня, 12:26

Стало известно работники каких профессий наиболее востребованы в Ростовской области

1 февраля 2023, 12:23
Фото: rostov-gorod.ru
Эксперт рассказала о нехватке рабочего персонала в Ростовской области
Ряд профессиональных сфер по-прежнему остаются дефицитными в Ростовской области. За одно предложение о работе конкурируют 1-2 кандидата. Это говорит о том, что работодателям сложно находить нужных специалистов, сообщила RostovGazeta руководитель пресс-службы hh.ру Юг Алена Манохина.

По словам эксперта, компании Ростовской области больше всего нуждаются в инженерах, технологах, токарях, специалистах по охране труда, мастерах участков, фрезеровщиках, операторах станков, слесарях, машинистах, электромонтерах, операторах и работниках склада.

«За прошедший год в Ростовской области количество вакансий в сфере «производство» показало отрицательную динамику на нашем портале. А число предложений от компаний в профобласти «рабочий персонал» выросло на 15%. При этом активность соискателей производственной сферы также снизилась на 13%. А среди рабочих, наоборот, возросла на 5%», - делится статистикой Манохина.

Эксперт прогнозирует острый дефицит рабочих рук в Ростовской области
Узнать подробнее

По данным портала, средняя предлагаемая заработная плата в этих сферах превысила в регионе 50 тысяч рублей.

«По сравнению с первыми шестью месяцами прошлого года, во втором полугодии на 33% выросло число вакансий в отрасли промышленного оборудования, техники, станков и комплектующих. В отрасли тяжелого машиностроения, металлургии и металлообработки, количество вакансий увеличилось на 28%», - говорит эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, как изменился рынок труда в Ростовской области после объявления частичной мобилизации. 

Профессор рассказал, как изменился рынок труда в Ростове после частичной мобилизации
Узнать подробнее
Читайте также:
Без опыта зарплаты: почему в Ростове растет безработицаЧастичная мобилизация внесла свои коррективы в рынок трудаБолее 76 тыс жителей в Ростовской области не могут найти работу в 2022 году
#Дарья Демидова#Городская среда#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов
Подпишитесь
Вассерман рассказал, чем обернутся для Ростова поставки дальнобойного оружия Украине
Сегодня, 10:37
В Ростове движение по двум улицам в центре города сделают односторонним в 2023 году
Сегодня, 05:09
Штормовое предупреждение объявили из-за снега в Ростовской области на 1 февраля
Сегодня, 05:38
Власти в Ростове-на-Дону отказались тратить деньги на рекламу у блогеров
Сегодня, 06:27
В Ростове реставрацию мозаичных панно в подземных переходах закончат в 2024 году
Сегодня, 06:45
Метеозависимых ростовчан ожидают магнитные бури 1 и 2 февраля
31 января 18:05