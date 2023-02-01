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Posted Сегодня, 12:46

Published Сегодня, 12:46

Modified Сегодня, 12:48

Updated Сегодня, 12:48

Фармацевт разъяснила почему исчезли из аптек Ростовской области некоторые антибиотики

1 февраля 2023, 12:46
Фото: 1MI
Фармацевт разъяснила, какие антибиотики и почему исчезли в Ростовской области
Дефицита антибиотиков в Ростовской области нет. Ростовчане искусственно создают эту панику, сообщили корреспонденту RostovGazeta в одной из аптек Ростова.

В редакцию RostovGazeta обратились жители донской столицы. Поводом для их беспокойства стало исчезновение из аптек антибиотиков, выписанных врачом. А именно, ростовчане не обнаружили в продаже «Амоксиклав» и «Аугментин».

«Проблема заключается в том, что выписывая препарат, врачи нередко указывают торговое, а не международное название. Хотя, насколько мне известно, существует закон, который обязывает указывать международное название. Это делается для того, чтобы фармацевт подобрал подходящий препарат», — сообщила специалист аптеки, не пожелавшая публиковать свое имя.

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По словам собеседницы, никакого дефицита антибиотиков в Ростовской области нет. Временно отсутствующие в продаже лекарства, легко заменяются их аналогами.

«В продаже много препаратов для лечения и вирусных, и бактериальных инфекций. Поэтому паника неуместна», — подчеркнула собеседница.

Тем не менее, в аптеке признались, что на фармскладах и в аптеках донского края отсутствуют детские антибиотики в суспензиях. Заменить их придется детскими таблетками.

Ранее RostovGazeta сообщала, что еще в ноябре прошлого года ростовчане обнаружили  исчезновение из аптек ряда антибиотиков.

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