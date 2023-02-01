Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В редакцию RostovGazeta обратились жители донской столицы. Поводом для их беспокойства стало исчезновение из аптек антибиотиков, выписанных врачом. А именно, ростовчане не обнаружили в продаже «Амоксиклав» и «Аугментин».
«Проблема заключается в том, что выписывая препарат, врачи нередко указывают торговое, а не международное название. Хотя, насколько мне известно, существует закон, который обязывает указывать международное название. Это делается для того, чтобы фармацевт подобрал подходящий препарат», — сообщила специалист аптеки, не пожелавшая публиковать свое имя.
По словам собеседницы, никакого дефицита антибиотиков в Ростовской области нет. Временно отсутствующие в продаже лекарства, легко заменяются их аналогами.
«В продаже много препаратов для лечения и вирусных, и бактериальных инфекций. Поэтому паника неуместна», — подчеркнула собеседница.
Тем не менее, в аптеке признались, что на фармскладах и в аптеках донского края отсутствуют детские антибиотики в суспензиях. Заменить их придется детскими таблетками.
Ранее RostovGazeta сообщала, что еще в ноябре прошлого года ростовчане обнаружили исчезновение из аптек ряда антибиотиков.