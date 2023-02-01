«Проблема заключается в том, что выписывая препарат, врачи нередко указывают торговое, а не международное название. Хотя, насколько мне известно, существует закон, который обязывает указывать международное название. Это делается для того, чтобы фармацевт подобрал подходящий препарат», — сообщила специалист аптеки, не пожелавшая публиковать свое имя.