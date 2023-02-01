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Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Фильм «Чебурашка» за месяц собрал в Ростовской области 168,8 миллиона рублей

1 февраля 2023, 10:33
Фото: unsplash.com
Фильм «Чебурашка» за месяц собрал в Ростовской области 168,8 миллиона рублей
Фильм «Чебурашка», ставший самым кассовым за всю историю в России, в Ростовской области за месяц собрал 168,8 миллиона рублей, следует из данных Единой системы сведений о показах фильмов.

Всего в январе в донском регионе на фильм сходили 523,4 тысячи человек. Для них организовали 8,3 тысячи сеансов.

Средние сборы за сеанс достигали 20 тысяч рублей. На каждый из них приходили в среднем 63 человека.

На втором месте по сборам идет картина «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать», собравшая около 15 миллионов рублей.

Всего в России «Чебурашка» собрал 5,7 миллиарда рублей, став самым кассовым за всю историю российского кинематографа. Его посмотрели почти 19 миллионов зрителей.

На втором и третьем местах идут «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» и «Иван Царевич и Серый Волк 5».

Подробный материал о фильме «Чебурашка» и отзывах читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Экономика
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