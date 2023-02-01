Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Всего в январе в донском регионе на фильм сходили 523,4 тысячи человек. Для них организовали 8,3 тысячи сеансов.
Средние сборы за сеанс достигали 20 тысяч рублей. На каждый из них приходили в среднем 63 человека.
На втором месте по сборам идет картина «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать», собравшая около 15 миллионов рублей.
Всего в России «Чебурашка» собрал 5,7 миллиарда рублей, став самым кассовым за всю историю российского кинематографа. Его посмотрели почти 19 миллионов зрителей.
На втором и третьем местах идут «Операция „Фортуна“: Искусство побеждать» и «Иван Царевич и Серый Волк 5».
Подробный материал о фильме «Чебурашка» и отзывах читайте по ссылке.