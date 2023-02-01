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Published Сегодня, 10:59

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Updated Сегодня, 11:01

Госэкспертиза одобрила строительство школы в Левенцовском районе Ростова

1 февраля 2023, 10:59
Фото: 1MI
Госэкспертиза одобрила строительство школы в Левенцовском районе Ростова
В Советском районе Ростова построят школу на 1100 учащихся, сведения об этом появились в ГИС ЕГРЗ.

В среду, 1 февраля, в реестре госзаключений появились сведения о том, что донское управление Госэкспертизы выпустило положительное заключение на проект строительства школы на 1,1 тысячи учеников в Левенцовском районе Ростова.

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По данным заключения, новая школа должна появиться в микрорайоне № 5 и будет расположена в корпусе 5-21. Застройщиком выступит МКУ «Управление капитального строительства Ростова-на-Дону». Сроки реализации проекта пока остаются неизвестными, как и сроки объявления конкурса для поиска подрядчиков на строительство объекта.

Ранее власти сообщили, что собираются открыть восемь новых школ в Ростовской области до конца 2023 года.

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