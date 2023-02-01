Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
В среду, 1 февраля, в реестре госзаключений появились сведения о том, что донское управление Госэкспертизы выпустило положительное заключение на проект строительства школы на 1,1 тысячи учеников в Левенцовском районе Ростова.
По данным заключения, новая школа должна появиться в микрорайоне № 5 и будет расположена в корпусе 5-21. Застройщиком выступит МКУ «Управление капитального строительства Ростова-на-Дону». Сроки реализации проекта пока остаются неизвестными, как и сроки объявления конкурса для поиска подрядчиков на строительство объекта.
Ранее власти сообщили, что собираются открыть восемь новых школ в Ростовской области до конца 2023 года.