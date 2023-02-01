По данным заключения, новая школа должна появиться в микрорайоне № 5 и будет расположена в корпусе 5-21. Застройщиком выступит МКУ «Управление капитального строительства Ростова-на-Дону». Сроки реализации проекта пока остаются неизвестными, как и сроки объявления конкурса для поиска подрядчиков на строительство объекта.