Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
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Updated Сегодня, 07:53
На днях состоялась встреча губернатора Ростовской области с главой федерального Минстроя, во время которой Василий Голубев рассказал, что за 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию более 2,7 миллиона квадратных метров жилья. Это составило исторический максимум Ростовской области.
Вместе с ними в эксплуатацию ввели более 30 соцобъектов, две трети которых составили детские сады, также сдали в эксплуатацию пять школ и три спорткомплекса.
В ходе визита Голубев обратился к Иреку Файзуллину с просьбой помочь с финансированием реконструкции ГБСМП Таганрога, поскольку эта больница важна не только для горожан, но и жителей трех ближайших районов региона.
Ранее стало известно, что диспансеризацию в Ростовской области пройдет больше половины жителей в 2023 году.