На днях состоялась встреча губернатора Ростовской области с главой федерального Минстроя, во время которой Василий Голубев рассказал, что за 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию более 2,7 миллиона квадратных метров жилья. Это составило исторический максимум Ростовской области.