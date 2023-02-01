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Губернатор Голубев попросил главу Минстроя РФ выделить средства на БСМП Таганрога

1 февраля 2023, 07:51
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев попросил главу Минстроя РФ выделить средства на БСМП Таганрога
Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил главу федерального Минстроя Ирека Файзуллина помочь с финансированием реконструкции БСМП Таганрога, об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.
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Ремонт

На днях состоялась встреча губернатора Ростовской области с главой федерального Минстроя, во время которой Василий Голубев рассказал, что за 2022 год в регионе ввели в эксплуатацию более 2,7 миллиона квадратных метров жилья. Это составило исторический максимум Ростовской области.

Губернатор Голубев попросил у Голиковой помощи в реконструкции БСМП в Таганроге
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Вместе с ними в эксплуатацию ввели более 30 соцобъектов, две трети которых составили детские сады, также сдали в эксплуатацию пять школ и три спорткомплекса.

В ходе визита Голубев обратился к Иреку Файзуллину с просьбой помочь с финансированием реконструкции ГБСМП Таганрога, поскольку эта больница важна не только для горожан, но и жителей трех ближайших районов региона.

Ранее стало известно, что диспансеризацию в Ростовской области пройдет больше половины жителей в 2023 году.

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