Кардиологическую помощь будут развивать в северных территориях Ростовской области

Эту тему затронули на совещании в Миллерово, которое провел заместитель губернатора области Андрей Пучков. Также присутствовали представители медицинского сообщества.



Замглавы региона рассказал о важности организации качественной и доступной медицинской помощи для жителей этих территорий. Дело в том, что некоторые удаленные населенные пункты находятся в 400 километрах от областного центра.



В «Северный медицинский округ» входят восемь районов — Боковский, Кашарский, Шолоховский, Верхнедонской, Советский, Миллеровский, Тарасовский и Чертковский. Численность населения в них достигает 200 тысяч человек.



Присутствующий на совещании глава регионального Минздрава Юрий Кобзев рассказал, что северные районы являются наиболее протяженными. Однако плотность населения здесь низкая.



Для координации работы, связанной с оказанием медпомощи, в Миллерово пригласили главных внештатных специалистов министерства, координаторов медицинских округов и главврачей медучреждений.



В данный момент кадровый вопрос является одним из главных, так как некоторые больницы укомплектованы врачами менее чем на 60%. Участники встречи отметили необходимость привлечения докторов, развития выездных форм работы, быстрого и эффективного взаимодействия между самими лечебными учреждениями.



Главврач центральной районной больницы Тарасовского района Валентина Глухова напомнила, что с этого года медучреждения подчиняются области.



«Мы можем вместе работать, в одном направлении. В первую очередь это маршрутизация больных, которую мы хотим отладить здесь между больницами. Вместе с этим узкие специалисты одной больницы могут выезжать в соседнюю территорию для проведения консультаций», — уточнила главврач.



Во время встречи подняли тему оказания кардиологической помощи. Участники приняли решение заниматься развитием этого направления.



Кроме того, затронули тему открытия отделений кардиологии, неврологии, первичных сосудистых отделений. Здесь смогут проходить лечение люди с инфарктом и инсультом.



Главный внештатный кардиолог Ростовской области Алексей Хрипун рассказал, что в области несколько лет ведется работа по созданию сети первичных сосудистых центров. Теперь этом предстоит сделать на севере на основании имеющегося в области опыта.



«Мы готовы делиться, учить, приглашать на свою базу, для того чтобы тиражировать технологии, которые могут быть реализованы в конкретной территории региона», — подчеркнул Алексей Хрипун.