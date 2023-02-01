Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
У ростовских депутатов появилась идея нанести на виртуальные карты города коммунальные раскопки и места ремонта дорог.
Парламентарии отметили, что если автомобилист видит на карте ДТП, то может заранее продумать свой маршрут, не попадая в дорожный затор. Такая же практика необходима и с коммунальными работами, часто провоцирующими в Ростове пробки.
В департаменте дорог города заверили, что уже прорабатывают соответствующий вопрос. Дорожники даже разработали карту коммунальных разрытий, однако пока она действует для внутреннего использования.
Ранее сообщалось, что автомобилистам в Ростове запретят останавливаться на улицах Пушкинской и Суворова.