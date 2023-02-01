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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

Коммунальные работы хотят поместить на карты навигаторов в Ростове

1 февраля 2023, 12:32
Фото: rostov-gorod.ru
Коммунальные раскопки хотят поместить на навигаторы в Ростове
На навигаторы в Ростове хотят добавить места коммунальных раскопок, сообщили в гордуме города.

У ростовских депутатов появилась идея нанести на виртуальные карты города коммунальные раскопки и места ремонта дорог.

Парламентарии отметили, что если автомобилист видит на карте ДТП, то может заранее продумать свой маршрут, не попадая в дорожный затор. Такая же практика необходима и с коммунальными работами, часто провоцирующими в Ростове пробки.

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В департаменте дорог города заверили, что уже прорабатывают соответствующий вопрос. Дорожники даже разработали карту коммунальных разрытий, однако пока она действует для внутреннего использования.

Ранее сообщалось, что автомобилистам в Ростове запретят останавливаться на улицах Пушкинской и Суворова.

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