Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:14
Updated Сегодня, 15:14
Жители Ростова-на-Дону сообщили о массовой дорожной аварии, произошедшей в Ростове на улице Орской вечером 1 февраля. На дамбе столкнулись сразу пять легковых автомобилей. На кадрах очевидцев можно увидеть, что машины получили серьезные механические повреждения. О пострадавших пока ничего не сообщается.
Столкновение машин спровоцировало огромную пробку на улице. Она протянулась от пересечения Орской с Мраморной до Фасадной.
Автомобилистам рекомендуется заранее продумывать свой маршрут, чтобы не попасть в многокилометровый затор.
Официальных подробностей о случившемся от ГИБДД пока не поступало. Информация уточняется.
Ранее двое детей и трое взрослых пострадали в аварии с Lexus в Ростове-на-Дону.