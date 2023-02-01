Жители Ростова-на-Дону сообщили о массовой дорожной аварии, произошедшей в Ростове на улице Орской вечером 1 февраля. На дамбе столкнулись сразу пять легковых автомобилей. На кадрах очевидцев можно увидеть, что машины получили серьезные механические повреждения. О пострадавших пока ничего не сообщается.