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Posted Сегодня, 15:12

Published Сегодня, 15:12

Modified Сегодня, 15:14

Updated Сегодня, 15:14

Массовое ДТП спровоцировало огромную пробку на Орской в Ростове

1 февраля 2023, 15:12
Фото: Социальные сети
ДТП с участием пяти авто произошло в Ростове вечером 1 февраля, сообщили в соцсетях очевидцы.
Сюжет
Дтп

Жители Ростова-на-Дону сообщили о массовой дорожной аварии, произошедшей в Ростове на улице Орской вечером 1 февраля. На дамбе столкнулись сразу пять легковых автомобилей. На кадрах очевидцев можно увидеть, что машины получили серьезные механические повреждения. О пострадавших пока ничего не сообщается.

Столкновение машин спровоцировало огромную пробку на улице. Она протянулась от пересечения Орской с Мраморной до Фасадной.

Автомобилистам рекомендуется заранее продумывать свой маршрут, чтобы не попасть в многокилометровый затор.

Трамвайный коллапс произошел в Ростове-на-Дону днем 1 февраля
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Официальных подробностей о случившемся от ГИБДД пока не поступало. Информация уточняется.

Ранее двое детей и трое взрослых пострадали в аварии с Lexus в Ростове-на-Дону.

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