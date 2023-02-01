О новом назначении в мэрии Ростова стало известно 1 февраля. Пост начальника управления торговли занял 43-летний Алексей Зайдлин. Известно, что чиновник долгое время проработал в администрации Аксайского района. Также он успел отметиться на посту директора аксайского МФЦ и руководителя группы по автоматизации в агрохолдинге «Степь». В управление торговли Ростова Зайдлин перешел только полгода назад.