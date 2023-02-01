Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
О новом назначении в мэрии Ростова стало известно 1 февраля. Пост начальника управления торговли занял 43-летний Алексей Зайдлин. Известно, что чиновник долгое время проработал в администрации Аксайского района. Также он успел отметиться на посту директора аксайского МФЦ и руководителя группы по автоматизации в агрохолдинге «Степь». В управление торговли Ростова Зайдлин перешел только полгода назад.
В своем комментарии Donnews чиновник заявил, что ему оказали доверие «попытаться сделать для города что-то лучшее». Приоритетами своей деятельность он назвал борьбу с нелегальной торговлей. «Всё должно быть легально, красиво, и государство должно получать налоги», — заключил новоиспеченный глава управления.
Меж тем ранее сообщалось, что управление торговли возглавит Олег Руденко, он является выходцем из службы судебных приставов.
Вакантной же эта должность стала в декабре прошлого года. Тогдашний глава управления Константин Тихонов ушел на повышение в администрацию Ленинского района Ростова.