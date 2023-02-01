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Published Сегодня, 14:23

Modified Сегодня, 14:25

Updated Сегодня, 14:25

Начальником управления торговли в Ростове стал Алексей Зайдлин

1 февраля 2023, 14:23
Фото: rostov-gorod.ru
Начальником управления торговли в Ростове стал Алексей Зайдлин
43-летний Алексей Зайдлин занял пост начальника управления торговли в администрации Ростова, сообщают СМИ.

О новом назначении в мэрии Ростова стало известно 1 февраля. Пост начальника управления торговли занял 43-летний Алексей Зайдлин. Известно, что чиновник долгое время проработал в администрации Аксайского района. Также он успел отметиться на посту директора аксайского МФЦ и руководителя группы по автоматизации в агрохолдинге «Степь». В управление торговли Ростова Зайдлин перешел только полгода назад.

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В своем комментарии Donnews чиновник заявил, что ему оказали доверие «попытаться сделать для города что-то лучшее». Приоритетами своей деятельность он назвал борьбу с нелегальной торговлей. «Всё должно быть легально, красиво, и государство должно получать налоги», — заключил новоиспеченный глава управления.

Меж тем ранее сообщалось, что управление торговли возглавит Олег Руденко, он является выходцем из службы судебных приставов.

Вакантной же эта должность стала в декабре прошлого года. Тогдашний глава управления Константин Тихонов ушел на повышение в администрацию Ленинского района Ростова.

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