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Posted Сегодня, 12:04

Published Сегодня, 12:04

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Народная программа «Единой России» дополнена разделом о развитии новых регионов

1 февраля 2023, 12:04
Фото: er.ru
В народную программу «Единой России» внесли несколько изменений, самым значительным из которых стало появление нового раздела «Развитие новых регионов». Новые положения представили на заседании программной комиссии, которое провел председатель партии Дмитрий Медведев.

Как заявил Медведев, все социальные блага РФ должны быть распространены на новых граждан страны.

По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, изменения в программу внесены для того, что как можно скорее обеспечить жителей новых регионов всеми российскими стандартами в образовании, медицине, оказании социальных услуг и многом другом.

Новые положения включают идеи по реализации программы капремонта колледжей и техникумов по аналогии со школами совместно с Минпросвещения РФ. Также речь идет о модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах. При поддержке ЕР средства на это заложены уже в этом году. Помимо этого, в народную программу ЕР планируют внести положение о модернизации лифтов в жилых домах, а регионам предоставят возможность использовать средства федерального бюджета на благоустройство пришкольных территорий, строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок при проведении работ по капремонту.

Как сообщает сайт ER.RU, Андрей Турчак подчеркнул, что партия продолжит выполнять все ранее взятые на себя обязательства по народной программе. В свою очередь Дмитрий Медведев добавил, что партия достигла 92% показателей, которые были заложены на 2022 год. Результаты реализации народной программы он поручил отразить в докладе для главы государства.

«Народная программа «Единой России» в Ростовской области показала хорошие результаты в 2022 году. Только по направлению образования на Дону построили 5 новых школ и 20 детских садов. А в микрорайоне города Батайска началось возведение вместительной школы на 1340 мест.

При подготовке народной программы около тысячи жителей Батайска предложили партии включить строительство школы в Авиагородке в народную программу. Партия услышала людей, приняла это решение. И уже в 2022 году школа в Авиагородке начала строиться.

В рамках создания комфортной среды по народной программе в донских городах и поселках преобразились 43 общественные территории (парки, аллеи, скверы и набережные). В Гуково, Ростове, Волгодонске и Зверево, Егорлыкском и Октябрьских районах капитально отремонтировали поликлиники, а в Донецке — детскую поликлинику при ЦГБ. В Верхнедонском районе завершили капремонт двух домов культуры.

Отдельным направлением стала модернизация почтовых отделений – на Дону этот процесс охватил 126 пунктов связи.

На всех этапах за ходом работ следили депутаты донского парламента и их местные коллеги вместе с жителями.

Не менее масштабные планы по программе на 2 следующих года. Одним из крупнейших объектов станет областной детский хирургический центр инновационных технологий», - рассказал спикер донского парламента, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.

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