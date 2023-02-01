Народная программа «Единой России» дополнена разделом о развитии новых регионов

Новые положения включают идеи по реализации программы капремонта колледжей и техникумов по аналогии со школами совместно с Минпросвещения РФ. Также речь идет о модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах. При поддержке ЕР средства на это заложены уже в этом году. Помимо этого, в народную программу ЕР планируют внести положение о модернизации лифтов в жилых домах, а регионам предоставят возможность использовать средства федерального бюджета на благоустройство пришкольных территорий, строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок при проведении работ по капремонту.