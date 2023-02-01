Народная программа «Единой России» дополнена разделом о развитии новых регионов

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Как заявил Медведев, все социальные блага РФ должны быть распространены на новых граждан страны.
По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, изменения в программу внесены для того, что как можно скорее обеспечить жителей новых регионов всеми российскими стандартами в образовании, медицине, оказании социальных услуг и многом другом.
Новые положения включают идеи по реализации программы капремонта колледжей и техникумов по аналогии со школами совместно с Минпросвещения РФ. Также речь идет о модернизации коммунальной инфраструктуры в регионах. При поддержке ЕР средства на это заложены уже в этом году. Помимо этого, в народную программу ЕР планируют внести положение о модернизации лифтов в жилых домах, а регионам предоставят возможность использовать средства федерального бюджета на благоустройство пришкольных территорий, строительство пришкольных стадионов и спортивных площадок при проведении работ по капремонту.
Как сообщает сайт ER.RU, Андрей Турчак подчеркнул, что партия продолжит выполнять все ранее взятые на себя обязательства по народной программе. В свою очередь Дмитрий Медведев добавил, что партия достигла 92% показателей, которые были заложены на 2022 год. Результаты реализации народной программы он поручил отразить в докладе для главы государства.
«Народная программа «Единой России» в Ростовской области показала хорошие результаты в 2022 году. Только по направлению образования на Дону построили 5 новых школ и 20 детских садов. А в микрорайоне города Батайска началось возведение вместительной школы на 1340 мест.
При подготовке народной программы около тысячи жителей Батайска предложили партии включить строительство школы в Авиагородке в народную программу. Партия услышала людей, приняла это решение. И уже в 2022 году школа в Авиагородке начала строиться.
В рамках создания комфортной среды по народной программе в донских городах и поселках преобразились 43 общественные территории (парки, аллеи, скверы и набережные). В Гуково, Ростове, Волгодонске и Зверево, Егорлыкском и Октябрьских районах капитально отремонтировали поликлиники, а в Донецке — детскую поликлинику при ЦГБ. В Верхнедонском районе завершили капремонт двух домов культуры.
Отдельным направлением стала модернизация почтовых отделений – на Дону этот процесс охватил 126 пунктов связи.
На всех этапах за ходом работ следили депутаты донского парламента и их местные коллеги вместе с жителями.
Не менее масштабные планы по программе на 2 следующих года. Одним из крупнейших объектов станет областной детский хирургический центр инновационных технологий», - рассказал спикер донского парламента, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.