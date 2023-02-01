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Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Несколько улиц в Ростове-на-Дону остались без тепла из-за аварии днем 1 февраля

1 февраля 2023, 12:21
Фото: rostov-gorod.ru
Несколько улиц в Ростове-на-Дону остались без тепла из-за аварии днем 1 февраля
В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии на нескольких улицах пропало теплоснабжение, сообщили в мэрии.

Проблемы появились в среду, 1 февраля и в данный момент проводятся восстановительные работы. Тепла нет по улицам Максима Горького, Красноармейская, Малюгиной, Филимоновская и Лермонтовская.

Также это касается проспектов Ворошиловский, Чехова и Соколова. К ликвидации аварии привлекли две бригады.

Ростовская прокуратура решила разобраться с волной коммунальных аварий
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Все работы планируется завершить в этот же день до 20 часов. После этого специалисты проведут регулировку систем отопления и устранят завоздушенности.

В данный момент в Ростове температура воздуха составляет плюс четыре градуса.

Ранее ростовская прокуратура решила разобраться с волной коммунальных аварий.

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#Илья Протвинов#Происшествие#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия
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