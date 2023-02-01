Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Проблемы появились в среду, 1 февраля и в данный момент проводятся восстановительные работы. Тепла нет по улицам Максима Горького, Красноармейская, Малюгиной, Филимоновская и Лермонтовская.
Также это касается проспектов Ворошиловский, Чехова и Соколова. К ликвидации аварии привлекли две бригады.
Все работы планируется завершить в этот же день до 20 часов. После этого специалисты проведут регулировку систем отопления и устранят завоздушенности.
В данный момент в Ростове температура воздуха составляет плюс четыре градуса.
Ранее ростовская прокуратура решила разобраться с волной коммунальных аварий.