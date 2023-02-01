Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 12:16
Updated Сегодня, 12:16
Происшествие случилось в утреннее время на дороге Ростов — Волгодонск, которая проходит через Багаевский район. Водитель Kia Rio не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.
Здесь автомобиль врезался в грузовик Mercedes. От полученных травм скончался пассажир легковой машины.
Водитель Kia получил ранения. В данный момент выясняются все обстоятельства аварии.
О состоянии пострадавшего автолюбителя информации нет.
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