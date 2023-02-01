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Posted Сегодня, 11:33

Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 12:16

Updated Сегодня, 12:16

«Один человек погиб»: в Ростовской области случилась жесткая авария с грузовиком

1 февраля 2023, 11:33
Фото: УГИБДД по Ростовской области
Один человек погиб в аварии с грузовиком в Ростовской области

В Багаевском районе в лобовом столкновении авто с грузовиком погиб мужчина 1 февраля

В Ростовской области произошла авария, в которой один человек погиб и один пострадал, сообщили в УГИБДД по региону.

Происшествие случилось в утреннее время на дороге Ростов — Волгодонск, которая проходит через Багаевский район. Водитель Kia Rio не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

Здесь автомобиль врезался в грузовик Mercedes. От полученных травм скончался пассажир легковой машины.

Видео: УГИБДД по Ростовской области
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Водитель Kia получил ранения. В данный момент выясняются все обстоятельства аварии. 

О состоянии пострадавшего автолюбителя информации нет.

Ранее членов банды инсценировщиков ДТП осудили в Ростове-на-Дону за аферы на 12 млн рублей. 

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