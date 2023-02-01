Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Здесь периодически происходят ситуации, когда затруднен разъезд встречного потока. Причиной становится припаркованный транспорт.
«На этой улице сделают одностороннее движение. Речь идет об участке от переулка Университетского до Крепостного в восточном направлении», — уточнил Логвиненко.
Это повысит безопасность и пропускную способность дороги.
Ранее горожане потребовали от Ростовводоканала починить разрушенный ими участок дороги.
До этого стало известно, что автомобилистам в Ростове запретят останавливаться на улицах Пушинской и Суворова.