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Posted Сегодня, 05:09

Published Сегодня, 05:09

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

Односторонним сделают движение на улице Города Волос в Ростове-на-Дону

1 февраля 2023, 05:09
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону из-за транспортных проблем движение на улице Города Волос сделают односторонним, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Здесь периодически происходят ситуации, когда затруднен разъезд встречного потока. Причиной становится припаркованный транспорт.

«На этой улице сделают одностороннее движение. Речь идет об участке от переулка Университетского до Крепостного в восточном направлении», — уточнил Логвиненко.

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Это повысит безопасность и пропускную способность дороги. 

Ранее горожане потребовали от Ростовводоканала починить разрушенный ими участок дороги. 

До этого стало известно, что автомобилистам в Ростове запретят останавливаться на улицах Пушинской и Суворова.

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#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Дорога
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