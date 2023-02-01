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Posted Сегодня, 07:21

Published Сегодня, 07:21

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

Житель Новочеркасска устроил вечеринку, вылез в окно и подрался со спасателями

1 февраля 2023, 07:21
Фото: ТГ канал rostov0
Опасная вечеринка в Новочеркасске напугала целый район днем 31 января
Житель Новочеркасска устроил дома вечеринку и своим поведением напугал горожан, сообщили они в соцсети «ВКонтакте».

Мужчина в квартире устроил вечеринку, во время которой открыл окно и сел на подоконник. Ноги он свесил в сторону улицы.

«Также он находился в неадекватном состоянии. Заметив его, прохожие вызвали спасателей в страхе, что он упадет», — говорится в публикации.

Опасная вечеринка в Новочеркасске напугала целый район днем 31 января
Видео: ТГ канал rostov0
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Отмечается, что от прибывших спасателей житель города стал отбиваться и чуть не выпал. Официальной информации о происшествии не поступало, она уточняется.

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