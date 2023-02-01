Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Мужчина в квартире устроил вечеринку, во время которой открыл окно и сел на подоконник. Ноги он свесил в сторону улицы.
«Также он находился в неадекватном состоянии. Заметив его, прохожие вызвали спасателей в страхе, что он упадет», — говорится в публикации.
Отмечается, что от прибывших спасателей житель города стал отбиваться и чуть не выпал. Официальной информации о происшествии не поступало, она уточняется.
Ранее неадекватный водитель в Ростове, паркуясь, протаранил автомобили на автостоянке.